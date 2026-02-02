Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı

Haberin Videosunu İzleyin
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı kızdırdı
02.02.2026 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı kızdırdı
Haber Videosu

AK Parti'ye yeni katılan Hasan Ufuk Çakır'ın emekli maaşlarıyla ilgili sözleri tepki çekti; Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu açıklamalardan rahatsız olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın emekli maaşlarına ilişkin açıklamaları, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Çakır'ın sözlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da rahatsız ettiği belirtildi.

EMEKLİLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ

AK Parti'ye katılım sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği asker selamıyla dikkat çeken Hasan Ufuk Çakır, katıldığı bir programda emekli maaşlarını eleştiren vatandaşlara sert ifadelerle yüklendi. Çakır, 20 bin liralık emekli maaşının tartışılmasını eleştirerek, Türkiye'nin içinde bulunduğu jeopolitik koşullara vurgu yaptı ve güvenlik tehditleri üzerinden emeklilerin taleplerini küçümseyen bir dil kullandı. Bu açıklamalar, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, özellikle emekli kesiminden tepki topladı.

Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı

ŞAMİL TAYYAR: CUMHURBAŞKANI DA RAHATSIZ

AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çakır'ın sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve parti yönetiminin de bu açıklamalardan rahatsız olduğunu ifade etti. Tayyar, paylaşımında milletvekilliği seçim sistemine ilişkin eleştirilerini de gündeme getirerek dar bölge seçim sistemi önerisini yeniden dile getirdi. Mevcut sistemin "tombala vekillik" ürettiğini savunan Tayyar, seçmenin iradesini güçlendirecek bir modelin Meclis'in etkinliğini artıracağını belirtti.

PARTİ İÇİNDE YANKILARI SÜRÜYOR

Hasan Ufuk Çakır'ın emeklilere yönelik ifadeleri sonrası AK Parti içinde yaşanan rahatsızlık, parti disiplinine ve söylem birliğine dair tartışmaları da beraberinde getirdi. Konuya ilişkin AK Parti yönetiminden resmi bir açıklama yapılmazken, kulislerde Çakır'ın çıkışının partiye zarar verdiği yorumları yapılıyor.

ÇAKIR NE DEMİŞTİ?

Hasan Ufuk Çakır, katıldığı bir programda şu ifadelere yer vermişti: Emekli maaşının üzerinde tepinip duruyorlar. Kardeşim, sen İsviçre'de yaşamıyorsun. O tarafta Yunanistan var. Şurada Ermenistan var. Aşağıda Suriye var. Tepeye binmiş işgal güçleri hazır bekliyor. Şu taraftan İngiliz geldiği zaman benim avrada bakacak da senin namusuna bakmayacak mı ya? Neden bunu düşünmüyorsunuz? Suriye'de elini koyan, Türkiye'de terörü bitirmeye çalışan şu iki devlet adamına bir saygılı bir alkış yapalım ya!"

Şamil Tayyar, AK Parti, Politika, Gündem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı - Son Dakika

Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Sadettin Saran’dan transfer sorusuna yanıt Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek’in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum
Galatasaray’da Leroy Sane planı Galatasaray'da Leroy Sane planı
Avustralya Açık’ta 87 yıllık rekor kırıldı Avustralya Açık'ta 87 yıllık rekor kırıldı

13:14
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı
13:09
En-Nesyri teklifi kabul etti İşte yeni takımı
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
12:24
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
11:44
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi Mourinho hakemin üzerine yürüdü
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
09:50
’’Türkiye’yi kim yönetsin’’ anketi İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
''Türkiye'yi kim yönetsin?'' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
09:16
Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Gecenin sunucusundan Trump’a bomba ’’Epstein’’ göndermesi
Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Gecenin sunucusundan Trump'a bomba ''Epstein'' göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 13:17:16. #7.11#
SON DAKİKA: Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.