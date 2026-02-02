Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı kızdırdı

Geçtiğimiz haftalarda CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın emekli maaşlarına ilişkin açıklamaları, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Çakır'ın sözlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da rahatsız ettiği belirtildi.

EMEKLİLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ

AK Parti'ye katılım sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği asker selamıyla dikkat çeken Hasan Ufuk Çakır, katıldığı bir programda emekli maaşlarını eleştiren vatandaşlara sert ifadelerle yüklendi. Çakır, 20 bin liralık emekli maaşının tartışılmasını eleştirerek, Türkiye'nin içinde bulunduğu jeopolitik koşullara vurgu yaptı ve güvenlik tehditleri üzerinden emeklilerin taleplerini küçümseyen bir dil kullandı. Bu açıklamalar, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, özellikle emekli kesiminden tepki topladı.

ŞAMİL TAYYAR: CUMHURBAŞKANI DA RAHATSIZ

AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çakır'ın sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve parti yönetiminin de bu açıklamalardan rahatsız olduğunu ifade etti. Tayyar, paylaşımında milletvekilliği seçim sistemine ilişkin eleştirilerini de gündeme getirerek dar bölge seçim sistemi önerisini yeniden dile getirdi. Mevcut sistemin "tombala vekillik" ürettiğini savunan Tayyar, seçmenin iradesini güçlendirecek bir modelin Meclis'in etkinliğini artıracağını belirtti.

PARTİ İÇİNDE YANKILARI SÜRÜYOR

Hasan Ufuk Çakır'ın emeklilere yönelik ifadeleri sonrası AK Parti içinde yaşanan rahatsızlık, parti disiplinine ve söylem birliğine dair tartışmaları da beraberinde getirdi. Konuya ilişkin AK Parti yönetiminden resmi bir açıklama yapılmazken, kulislerde Çakır'ın çıkışının partiye zarar verdiği yorumları yapılıyor.

ÇAKIR NE DEMİŞTİ?

Hasan Ufuk Çakır, katıldığı bir programda şu ifadelere yer vermişti: Emekli maaşının üzerinde tepinip duruyorlar. Kardeşim, sen İsviçre'de yaşamıyorsun. O tarafta Yunanistan var. Şurada Ermenistan var. Aşağıda Suriye var. Tepeye binmiş işgal güçleri hazır bekliyor. Şu taraftan İngiliz geldiği zaman benim avrada bakacak da senin namusuna bakmayacak mı ya? Neden bunu düşünmüyorsunuz? Suriye'de elini koyan, Türkiye'de terörü bitirmeye çalışan şu iki devlet adamına bir saygılı bir alkış yapalım ya!"