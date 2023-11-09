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Yasa yürürlüğe girdi! Kentsel dönüşümde yeni dönem - Son Dakika

Yasa yürürlüğe girdi! Kentsel dönüşümde yeni dönem

09.11.2023 00:31  - Güncelleme: 00:34

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunla, yıkım kararlarının iptal edilmesi nedeniyle yıkılamayan binalarla ilgili yargı süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. Riskli yapıların yıktırılması için maliklere süre verilecek ve yapıların tahliyesi kolluk kuvveti tarafından gerçekleştirilecek. Kentsel dönüşüm, maliklerin çoğunlukla aldığı karara istinaden yapılacak ve 30 gün içinde yapı ruhsatı verilecek.

Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilen "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunla, deprem bölgesinde yıkım kararlarının iptalinin talep edilmesi nedeniyle yıkılamayan binalarla ilgili yargı süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

YIKIM İÇİN 90 GÜN SÜRE

Riskli yapı tespitinin Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idarece resen yapılmasına imkan sunan kanun kapsamında, riskli yapıların yıktırılması için maliklere tek seferde 90 günden fazla olmamak üzere süre verilecek. Yapıların tahliyesi, engellenmesi durumunda kolluk kuvveti marifetiyle gerçekleştirilecek.

SALT ÇOĞUNLUKLA KARAR ALINACAK

Kentsel dönüşüm, maliklerin salt çoğunlukla aldığı karara istinaden yapılabilecek. Uygulama imar planı ve mimari, statik, tesisat ile her türlü fenni mesuliyetin Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla 30 gün içinde yapı ruhsatı verilecek. Asgari şartları taşıyan ancak ilgili bilirkişilik bölge listelerinde yer almayan bilirkişilerin görevlendirilmesine imkan tanınacak.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Yasa yürürlüğe girdi! Kentsel dönüşümde yeni dönem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasa yürürlüğe girdi! Kentsel dönüşümde yeni dönem - Son Dakika
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