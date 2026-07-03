Kepez\'de bayram ikramiyesi ve şehit parklarına onay

Kepez Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı olağan toplantısında belediye çalışanlarına Kurban ve Ramazan bayramlarında ikramiye verilmesi kararı alınırken, şehit isimlerinin parklarda yaşatılması, HIV/AIDS ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile protokol yapılması ve ASAT ile altyapı çalışmalarına yönelik iş birliği gibi önemli gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Kepez Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı olağan toplantısı, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz başkanlığında gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, mecliste grubu bulunan siyasi partilerin değerlendirmelerinin ardından 31 yazılı ve 4 önerge olmak üzere toplam 35 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda belediye çalışanlarının sosyal haklarına ilişkin düzenlemeler de ele alındı. Hizmet-İş Sendikası ile yürütülen yetki sürecine değinen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, sendikal süreç nedeniyle çalışanların mağdur edilmeyeceğini belirtti. Alınan kararla belediye çalışanlarına ek sosyal hak kapsamında Kurban Bayramı'nda net 12 bin lira, Ramazan Bayramı'nda ise net 6 bin lira bayram ikramiyesi verilmesi kararlaştırıldı.

Mecliste alınan kararla, vatan savunmasında şehit olan kahramanların isimleri Kepez ilçesindeki çeşitli parklara verildi. Aydoğmuş Mahallesi'ndeki üç parkın isimleri Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Soydan, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Alp ve Şehit Jandarma Onbaşı Serdar Şimşek olarak değiştirilirken, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yapımı süren Kanalboyu Parkı'na Piyade Komando Uzman Çavuş Fırat Torunoğlu'nun adı verildi. Çankaya Mahallesi'nde ise uygun görülecek bir park, cadde veya sokağa Uzman Onbaşı Ali Yılmaz'ın isminin verilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca HIV/AIDS ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile ortak hizmet projesi yürütülmesine yönelik protokol imzalanması için Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e oy birliğiyle yetki verildi. Proje kapsamında toplumsal farkındalığın artırılması, risk grubundaki bireylere danışmanlık hizmeti sunulması ve anonim test hizmetlerinin Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi bünyesinde verilmesi hedefleniyor.

Mecliste görüşülen bir diğer gündem maddesi ise altyapı çalışmalarına yönelik iş birliği oldu. Buna göre Kepez Belediyesi ile Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü arasında hazırlanacak protokol kapsamında, altyapı çalışmalarının ardından yolların yalnızca kazılan bölümlerinin değil, tamamının yenilenmesi hedefleniyor.

Toplantıda ayrıca Dokuma Projesi'nin değerlendirilmesi amacıyla siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının yer alacağı ortak akıl komisyonu kurulmasına yönelik önerge de oy birliğiyle kabul edildi. - ANTALYA