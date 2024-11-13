Kepez Belediyesi, selin etkisinde kalan Güneş Mahallesi'ni dönüştürüyor - Son Dakika
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Kepez Belediyesi, selin etkisinde kalan Güneş Mahallesi'ni dönüştürüyor

Kepez Belediyesi, selin etkisinde kalan Güneş Mahallesi\'ni dönüştürüyor

Kepez Belediyesi, Güneş Mahallesi'nde yağmur suyu taşkınlarıyla gündeme gelen 9 bin 450 metrekare büyüklüğündeki bölgeyi; drenaj kanalı, yeşil alan ve yol yapımıyla planlı bir şehir kimliğine kavuşturuyor.

13.11.2024 12:26  Güncelleme: 12:30
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Kepez Belediyesi, Güneş Mahallesi'nde yağmur suyu taşkınlarıyla gündeme gelen 9 bin 450 metrekare büyüklüğündeki bölgeyi; drenaj kanalı, yeşil alan ve yol yapımıyla planlı bir şehir kimliğine kavuşturuyor.

Çarpık kentleşmenin yaşandığı Güneş Mahallesi, imar planındaki kullanımına uygun şekilde dönüştürülüyor. Kentsel dönüşüm çalışması, Ay Deresi'nin başladığı yer olarak bilinen ve 6051 ile 6053 sokaklar arasında kalan yaklaşık 9 bin 450 metrekarelik alanda yapılıyor. Bölgede, plan notlarına uygun şekilde yeşil alan, yağmur suyu drenaj ve yol çalışması gerçekleştiriliyor.

Dönüşüm çalışmasının yapıldığı bölge, dere yatağının kapanmış olmasından dolayı geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan sel felaketinde ciddi şekilde etkilenmişti. Bölgede binaların zemin katları yağmur suyuyla dolmuş, yol ve yeşil alanlarda selin getirdiği çöpler birikmişti.

Dönüşüm için 16 gecekondu yıkıldı

Söz konusu alanda kalıcı hizmetlerin yapılabilmesi için ilk olarak yeşil alan ile yolda kalan 16 adet gecekondu binası (Arsa tapuları verildi) yıkılarak kaldırıldı.

Daha sonra bölgede yağmur suyu taşkınının önlenmesi yönelik çalışma başlatıldı.

Ay Deresi'ne drenaj kanalı

Fen İşleri Müdürlüğü, bu kapsamda Ay Deresi Havzası'nın Güneş Mahallesi'ndeki kapalı olan bölümünde ıslah çalışması gerçekleştirdi. Burada uzunluğu 225 metre, genişliği 4 metre olan su tahliye kanalı inşa edildi. Drenaj kanalı ile sokaklar arasında bağlantı hatları da oluşturuldu. Kanalın tahkimat duvarı için 2 bin 500 metrekare alanda taş kaplama gerçekleştirildi. Kanal zemini içinse 70 metreküp beton kullanıldı. Kanalın çevresi, panel çit uygulamasıyla güvenli getirilecek. Derenin üzerine yaya ulaşımı için köprü de inşa ediliyor. İnşa edilen kanal ile bölgenin yağmur suyu, Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Caddesi'ndeki Ay Deresi'ne tahliye edilecek. Ay Deresi de, Düden Çayı'na bağlanıyor.

6 bin metrekare yeşil alan, 450 metre yürüyüş yolu

Bölgedeki dönüşüm çalışmasında sıra yeşillendirme çalışması geldi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, drenaj kanalının çevresini imar planındaki kullanımına uygun şekilde yeşillendiriyor. Düzenleme ile bölgeye 6 bin 381 metrekare yeşil alan kazandırılıyor. Yeşil alan düzenlemesi çerçevesinde kanalın her iki yanında 1000 metrekare alanı kapsayan 450 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde yürüyüş yolu oluşturuluyor. Yürüyüş yolunun betonunun dökümü başladı. Yola, 143 metreküp beton dökülecek. Toprak tesviye, aydınlatma ve sulama altyapı çalışmalarından sonra alanın peyzajı yapılacak, kent mobilyaları yerleştirilecek. Işıklandırma ile kanal çevresi, akşamları ışıl ışıl olacak.

Toz ve topraktan botanik parka

Düne kadar toz toprak içerisinde olan dere alanı, dikilecek olan çeşitli ağaç ve bitkilerle yemyeşil bir botanik parka dönüşecek. İçerisindeki mevcut ağaçlarının korunduğu parka; nar, cam, ficus, sığla, keçiboynuzu, zakkum, biberiye, pikan cevizi, fırça çalısı, ruella, Japon gülü, zeytin, turunç gibi ağaç fidanları ve bitkiler dikilecek. Düzenleme kapsamında park alanına dekoratif beton oturma mobilyaları yerleştirilecek. Açık hava spor aletleriyle mahalle sakinlerine spor yapma imkanının sunulacağı yeşil alana, çocuklar için oyun parkı da yerleştirecek.

Yeşil alan çalışmasıyla bölgedeki görsel kirlilik görüntüsü ortadan kaldırılmış olacak. Mahalle sakinlerini, yeşille, sağlıkla ve konforlu bir sosyal yaşam alanıyla buluşturacak olan yeşil alan düzenlemesinin bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Yol açıldı, kaldırım yapıldı

Fen İşleri Müdürlüğü, gecekondu işgalinin kaldırılmasından sonra 6053 Sokak'ın kapalı olan 10 metre genişliğindeki 260 metrelik bölümünü açtı. Sathi asfaltı dökülen sokakta, parke kaldırım çalışması ise devam ediyor. Yakın bir tarihte su taşkınlarının yaşandığı, kamusal alanlarda gecekondu işgalinin olduğu yaklaşık 9 bin 450 metrekarelik alan, yol, drenaj kanalı ve yeşil alan düzenlemesiyle planlı bir şehir görünüme kavuşturulmuş oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kepez Belediyesi, selin etkisinde kalan Güneş Mahallesi'ni dönüştürüyor - Son Dakika

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