Kepez\'de Ortak Akıl Dönemi Başladı

Politika

Kepez Kent Konseyi'nin yeni dönem ilk genel kurul toplantısına katılan Başkan Mesut Kocagöz, "Kepez'in kent konseyinde sizlerin fikirleri, raporları ve uyarıları bizim pusulamız olacak. Kepez'i birlikte, ortak akılla yöneteceğiz" dedi.

Kepez, artık ortak akılla yönetilecek. İlçe halkının fikirlerinin geliştirilerek, destekleneceği ve hayata geçirileceği Kepez Kent Konseyi'nde yeni dönem başladı. Kepez Kent Konseyi'nin yeni dönem ilk genel kurulu, Neşet Ertaş STK Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kepez Kent Konseyi Genel Kuruluna, muhtarlar, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve meslek oda temsilcileri katıldı. Genel Kurulun açılış konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, bu toplantının kendisi için çok önemli olduğunun altını çizerek, konseyi 2010 yılında kurduklarını hatırlattı. Başkan Kocagöz, "Aradan 14 yıl geçti. 14 yıl sonra çok önemsediğim bir konsey olduğu için, ortak akla önem verdiğim için, başarının anahtarının ortak akıl olduğunu düşündüğüm için, Kent Konseyini tekrar hayata geçirmek istiyorum. Konseyi ve konseyin çalışmalarını açık yüreklilikle her konuda desteklemeye hazırım. Kent konseyi demek bence ortak akıl demek, bilginin merkezi demektir. Kent konseyi demek istişare kültürünün gelişmesi demektir. Hiçbir zaman ben bilirim demedim, asla egom olmadı, bundan sonrada olmayacak. Allahtan da tek dileğim 'Beni kibirden kurtar' derim. Bu şu demektir; Yöneticiler ben bilirim demezse, bütün akla açık olursa, lütfen sizlerin de motivasyonu tam olsun. Kepez'i beraber yönetelim" dedi.

"Kepez için hayallerimiz var"

"Yönetmeye var mıyız?" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Kocagöz, "Kepez İçin gerçekten büyük hayallerimiz var. Biz bu yola bu yüzden çıktık. Kepez'in çocukları için, Kepez'in kadınları için, Kepez'in gençleri için, engellileri için, Kepez'in insanları için değişim ve dönüşüm zamanı geldi diye düşünüyorum. Kepez, 650 bin nüfuslu, 55 ilden büyük bir kent. Aslında baktığınız da, Kepez'i üç bölgeye ayırırsınız. Altınıova, Dokuma ve diğer taraflarda da sosyal anlamda bir şey yok. Biz bunu değiştireceğiz dönüştüreceğiz. Bu değişim ve dönüşüme başladık" diye konuştu.

"Ortak paydamız insan"

Cezaevi sürecine de değinen Başkan Kocagöz, "2 ay aranızdan ayrı kaldım. Bunu bir adli hata olarak görüyorum. Sonuçta bu cezayı bize verende bizim adaletimiz, adliyemiz, kaldıranda bizim adaletimiz ve adliyemiz. Rahatsızlığım nedeniyle tedavi sürecim de oldu. Şuan 3 aylık bir belediye başkanlığım söz konusu. 3 ayda değişim ufakta olsa başladı. Bir mahalleye ekiplerimizle girdik mi, topyekun giriyoruz. STK'lar ile iş birliği içindeyiz, kamu kurumları ile de, asla kavga etmeyiz. Çünkü hepimizin ortak bir paydası var. İnsan, insana hizmet etmek. Kaymakamlığımızdan, diğer kurumlara, muhtarlarımız zaten benim yol arkadaşlarım. Onlar benim hizmet elçilerim. Onlar sayesinde mahalleleri öğreniyoruz" dedi.

"Kepez'i hep beraber yöneteceğiz"

Kepez'de Mahalle Meclisleri kurulacağını bildiren Başkan Kocagöz, "Belki de Türkiye'de bu ilk olacak. Seçim döneminde 'Tam bir demokrasi örneği Kepez'de' dedik. Mahalle meclisleri ne olacak? Kepez'de 68 mahalle var. O mahallede seçilmiş bir kişi var, oda kim muhtar. Muhtar mahalle meclisinin başkanı olacak. Orada siyasi partilerin temsilcileri olacak. Barajı geçmiş, siyasi partilerin tamamı olacak. Yani orada Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, MHP'nin de sorumlusu olacak. Gencimiz, kadınımız, yaşlımız, engellimiz birde kanaat önderimiz olacak. Bu sistem ile sosyal yardımların dağıtımı, hiçbir şüpheye yol açmadan ortak akılla, ortak isimle, ortak paydada doğru insanlara ulaşacak. Böylece örnek bir yönetim anlayışı sergileriz. Bizim kafamızın arkasında hiçbir iş yok. Sizlerle beraber yönetmeyi düşünüyoruz. Kepez'in kent konseyinde sizlerin fikirleri, sizlerin raporları, sizlerin uyarıları bizim pusulamız olacak. Meclisimizde, hizmetlerimizi sizin uyarılarınıza göre şekillendireceğiz. Kepez'i beraber yöneteceğiz. Kent konseyinin başında olması gereken kişi, isimden öte Kepez'i çok iyi bilmesi ve Kepez'de yaşamış olması gerekiyor. Her yönüyle kültürel, entelektüel birikimi yüksek olması gerekiyor. Böyle baktığımız zaman Ali Buldu kardeşim, burada buna layık olur diye düşünüyorum. Umarım hep beraber çok güzel şeyler yaparız" diye konuştu.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün konuşmasının ardından genel kurul üyelerinin belirlenmesine geçildi. Temsilci üyeler arasından genel kurulun divan başkanlığına Duraliler Mahalle Muhtarı Erol Bakırcı, katip üyeliğe Göksu Mahalle Muhtarı Gülden Yurtlak ve Kütükçü Mahalle Muhtarı Meryem Erkal seçildi. Kepez Kent Konseyi Yürütme Kurulu Listesi oylandı, Başkan Mesut Kocagöz'ün önerisi ve konsey üyelerinin oy birliği ile Kent Konseyi Başkanlığına Gazeteci Ali Buldu seçildi.

" Antalya'nın geleceği Kepez"

Genel Kurul üyelerine teşekkür konuşması yapmak için kürsüye gelen Kepez Kent Konseyi Başkanı Ali Buldu, "Kepez'de büyümüş, çocukluğu Kepez'de geçmiş, gecekonduda büyümüş birisi olarak, Kepez'in her şeyini bilen bir kardeşiniz olarak, Kepez Kent Konseyi Başkanlığına layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Başta başkanım, eski dostum Sayın Mesut Kocagöz'ün önerisi ve sizlerin değerli oylarıyla seçilmiş olmaktan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Biliyorum ki; hepinizin önerileri bu yönde Çalışma isteğinizle beraber Kepez'e çok güzel eserler kazandıracağız, projeler hayata geçireceğiz. Başkanımızın dediği gibi; Antalya'nın geleceği Kepez diyoruz. ve hep beraber Kepez'i daha yüksek noktalara getireceğiz" dedi. - ANTALYA