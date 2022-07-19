Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kıbrıs Barış Harekatı hem milletimiz hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin devletin her kademesinde görev yapan yöneticileri için, hiç unutulmaması gereken bir ders ve istikamet göstergesi olmuştur." ifadesini kullandı.

Destici, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 20 Temmuz 1974'te, Türk Silahlı Kuvvetleri ile adaya müdahale ederek, bir süredir devam eden ve darbeyle yoğunlaşan Türklere yönelik katliamları durdurduğunu, Türkler ve Rumlar başta olmak üzere Kıbrıs'ta yaşayan herkesin güvenliğini sağladığını anımsattı.

Harekatın pek çok açıdan, Türk tarihinde önemli, gururla hatırlanan, etkileri bugüne dek süren ve çok uzun yıllar hatırlanacak hadiselerden biri olduğunu düşündüğünü belirten Destici, şöyle devam etti:

"O yıllarda Türkiye 1960 darbesinin ve 1971 muhtırasının olumsuz etkilerini yaşamaya devam ediyordu. Büyük ölçüde, siyasi, askeri ve ekonomik açılardan, dışa bağımlı durumdaydık. Siyasi istikrarsızlık, toplumun bütün kesimlerini etkiliyor, ülke adım adım anarşi ve terör uçurumuna sürükleniyordu. Ülkemizde böylesine ağır şartların hakim olduğu bir dönemde bile, Türkiye Cumhuriyeti, yaptığı askeri harekatla Kıbrıs Türklerini, maruz kaldığı soykırım girişiminden kurtarmıştır."

Destici, harekatın, dünya Türklüğü ve İslam alemi başta olmak üzere tüm dünya mazlumları için umut, mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

"Önemli bir dönüm noktası"

Milletin, harekatın yaşandığı dönemdeki bütün iç anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak, el ele millet olmanın sınır ve imkansızlık tanımayan gücünü bir kez daha idrak ettiğini kaydeden Destici, "Bu yönleriyle Kıbrıs Barış Harekatı hem milletimiz hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin devletin her kademesinde görev yapan yöneticileri için, hiç unutulmaması gereken bir ders ve istikamet göstergesi olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Harekatın Türkiye'nin yakın tarihinde, uluslararası ilişkilerde gücünü tüm dünyaya gösterdiği önemli bir dönüm noktası olarak yer aldığını belirten Destici, "O dönemde cılız ve itibarsız da olsa, harekatla ilgili, kendi içimizden birtakım işgal söylemlerini işitmiştik. Aynı güruh bugün de Türkiye'nin uluslararası alanda karşılaştığı her meselede, düşmanlarının tezlerinin gönüllü yahut görevli sözcüleri olmaya ısrarla devam ediyorlar. Anlaşılıyor ki Türkiye'nin düşmanları var oldukça, içimizde onların iş birlikçileri de bulunmaya devam edecekler." ifadelerini kullandı.

Bu ihanet odaklarıyla kararlılıkla mücadele edeceklerini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılında, harekat öncesi Kıbrıs'ta katledilen kardeşlerimizi, 1570'ten 1974'e Kıbrıs'ı Türk toprağı yapmak, Kıbrıs'ın Türk'ün vatanı kalması ve Kıbrıs'ta yaşayan kardeşlerimizin güvenliği için canlarını veren tüm şehitlerimizi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın kararını alan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, Kıbrıs Türklüğünün kahraman evlatları, Türk milletinin gurur kaynakları, 1959'da Kıbrıs Türkleri ile Kıbrıs Rumlarının ortaklaşa kurdukları Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük'ü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın isimsiz kahramanlarını, harekata katkıda bulunan, askerlerimizi, kamu görevlilerimizi ve mücahitlerimizi rahmetle, saygıyla anıyorum."