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Kılca: "Bu toprakların değerlerini merkeze almaya devam edeceğiz" - Son Dakika

Kılca: "Bu toprakların değerlerini merkeze almaya devam edeceğiz"

27.12.2021 16:47
Kılca: "Bu toprakların değerlerini merkeze almaya devam edeceğiz"

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, yıl içerisinde "55. Konya Aşıklar Bayramı", "Tebriz'den Konya'ya Santur ile Ezgiler;

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, yıl içerisinde "55. Konya Aşıklar Bayramı", "Tebriz'den Konya'ya Santur ile Ezgiler; Sedat Anar Konseri", "Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli Temalı Yol Konseri" gibi birçok etkinlik ve organizasyon gerçekleştirirken, 6 eseri daha Konya'nın kültür yayıncılığına kazandırdı.

Karatay Belediyesi, köklü geçmişi ve zengin mirasının korunması, tanıtılması ve geleceğe taşınması amacıyla 2021 yılında birçok önemli programlara imza attı. Karatay Belediyesi, 2021'de de kültürel yayıncılığına ayrı bir önem verdi. Bu kapsamda ilçenin tarihine, zengine kültürüne ve sanat hayatına damga vurmuş şahsiyetler, mutfak kültürü ve belediyenin yıl içinde düzenlediği etkinlikler yayın hayatına kazandırıldı. Bu yıl Karatay Belediyesi Kültür Yayınları'ndan çıkan eserler ise şunlar: "Boncuklu Höyük; Çatalhöyük 10000 Yıllık Mutfak Kültürü", "Safahat", "Konya'da Ahilik Ahi Yapıları", "Hacıveyiszade Mustafa Efendi", "11. Mevlana Şiir Şöleni" ve "Gökbiliminin Türk-İslam Öncüleri."

Karatay, "11. Mevlana şiir şöleni" ile şiir severlerin gönlüne konuk oldu

Kültür yayıncılığının yanı sıra Karatay Belediyesi, ilçenin kültür ve sanat hayatına katkı sunmak amacıyla da pek çok etkinlik, konser ve organizasyon düzenlendi. Bu kapsamda Konya'nın en önemli kültür sanat etkinlikleri arasında bulunan "Mevlana Şiir Şölenleri"nin 11'incisi de yine Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi'nin işbirliğiyle organize edildi. Mevlana Müzesi Gül Bahçesi Açık Sema Alanı'nda gerçekleştirilen program, şairleri Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki sanatseverlerle buluşturdu. Şölene katılan şairler; kaleme aldıkları eserlerini sanatseverlerle paylaştı. Mevlana Şiir Şöleni"nin yanı sıra yine Konya'nın önemli kültür-sanat etkinliklerinden biri olan "Konya Aşıklar Bayramı" da geçtiğimiz 2 yıl gibi bu yıl da Karatay Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bu yıl "Milli Teknoloji Hamlesi" temalı "55. Konya Aşıklar Bayramı", 5 ülke, 19 şehirden 35 aşık ve halk ozanını Konya'da buluşturdu ve organizasyon, Konyalılardan tam not aldı. İki gün süren programlar kapsamında aşık ve halk ozanları, Mevlana Meydanı, Hükümet Meydanı, Kültür Park, Karatay Belediyesi hizmet binası önü ile Zafer Alanı'nda açık hava gösterisi yaptı. Karatay Gençlik Merkezi'ndeki programın finalinde ise aşıklar; birbirinden güzel koçaklamalar, atışmalar ve daha birçok teknikle gönülleri fethetti.

"Karatay Belediyesi Konya'nın kültür sanat hayatına katkı sundu"

Karatay Belediyesi yine Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi işbirliğiyle organize ettiği "Tebriz'den Konya'ya Santur ile Ezgiler; Sedat Anar Konseri" ile de Konya'nın kültür sanat hayatına katkı sundu. Kendisiyle özdeşleşen Santur adlı çalgının yanı sıra def ve cura ile çalınan eserlerle Konyalılara müzik ziyafeti veren Sedat Anar, müzikseverleri gönül coğrafyamızda eşsiz bir yolculuğa çıkardı. Geçtiğimiz günlerde Karatay Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğiyle organize edilen "Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli Temalı Yol" adlı konser de Konyalıların büyük ilgi gösterdiği konserlerden biri oldu. Kültür Bakanlığına bağlı sanatçıların yanı sıra Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerden akademisyenler, öğrenciler ve müzisyenler konserde sahne aldı. Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yıl dönümü olması ve 2021'in "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla düzenlenen konserde Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Ahmet Yesevi, Kul Himmet, Aşık Ekberi Türk-İslam tasavvufunun daha birçok önemli ismi tarafından kaleme alınan ölümsüz eserler, beslenerek 33 kişilik sanat ekibi tarafından seslendirildi. Karatay Belediyesinin 2021'de hafızalara kazınan bir diğer organizasyonu ise, Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Telif Hakları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "1. Uluslararası Geleneğimiz, Geleceğimiz ve Ustalarımız Sempozyumu, Çalıştayı ve Sergisi oldu. Türk-İslam medeniyetinde önemli bir yere sahip olan, geleneksel sanat dallarında çalışma yapan ve eser veren birbirinden önemli yerli-yabancı akademisyenler ile sanatçıların katılımıyla Karatay Termal Tatil Köyü'nde yapılan programda; daha önce hakemlik sürecinden geçirilen ve geleneksel sanatlarla ilgili pek çok teorik bilgi, bildiri ve sunumlar; üç gün boyunca akademisyenler tarafından sunulup tartışıldı, konuşuldu. Sempozyuma Azerbaycan, Özbekistan ve daha birçok ülkenin yanı sıra yurt içinden de pek çok önemli isim katıldı. Organizasyon boyunca sempozyumun yanı sıra çalıştaylar, geleneksel sanat dallarının uygulamalı çalışmaları ile sergiler de yer aldı.

"Yerli ve milli seferberliği kültür-sanat programlarımızla yaşatıyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay'ın kültürel belediyecilik hizmetlerine örnek gösterilecek bir yapıya sahip olduğunu aktararak, 2021'de bu hassasiyetle hareket ettiklerinin altını çizdi. Kültür-sanat alanındaki projelerine farklı bir önem verdiklerini söyleyen Başkan Hasan Kılca, "Göreve geldiğimizde Turgut Cansever'in, 'Bir şehri imar ederken, nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil, ihya ettiğiniz şehri imha eder' sözünü kendimize şiar edinmiştik. Bu anlayışıyla hareket ederek, ilçemizde sadece fiziki yatırımlar değil şehrimizin kültür ve sanat değerini korumaya, yaşatmaya ve geleceğe aktarmaya da büyük özen gösteriyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklerimizi her yaştan ve her kesimden insanımıza uygun bir zenginlik ve çeşitlilikle planlıyor; şehrimize yakışır özel organizasyonlar düzenliyoruz. Bu yıl olduğu gibi 2022'de de Karatay'ı kültür üreten, sanat biçen bir ilçe haline getirebilmek amacıyla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kılca: Bu toprakların değerlerini merkeze almaya devam edeceğiz
Kılca: Bu toprakların değerlerini merkeze almaya devam edeceğiz
Kılca: Bu toprakların değerlerini merkeze almaya devam edeceğiz

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Karatay Belediyesi, Hisarcık, Karatay, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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