Kılıç\'tan Asgari Ücret Açıklaması

Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, " Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Türkiye gerçeklerini dikkate alarak davranmalı ve asgari ücreti yüzde 100'ün üzerinde artışla, hak edilen 35 bin lira rakamına ulaştırmalıdır." dedi.

Kılıç, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrasında düzenlediği basın toplantısında, yenidoğan çetesine ilişkin, bu şebekenin, Türk insanının sağlık sistemine olan güvenini sarstığını öne sürdü.

Asgari ücret konusuna değinen Kılıç, asgari ücret için telaffuz edilen yüzde 25 artışın kabul edilebilir olmadığını savunarak, şunları kaydetti:

"Asgari ücret için yüzde 25 düşünenleri, akıllarını başına almaya, doğru hesap kitap yapmaya, Türkiye'nin enflasyon gerçeğini göz önünde bulundurmaya davet ediyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Türkiye gerçeklerini dikkate alarak davranmalı ve asgari ücreti yüzde 100'ün üzerinde artışla, hak edilen 35 bin lira rakamına ulaştırmalıdır."

Kılıç, "teğmenlerin kılıçlarla yemin etmesine" ilişkin soru üzerine ise "Teğmenler bu yemini yapabilmek için komutanlarından izin istemiştir. Ama izin verilmediği halde bu yemini gerçekleştirmişler. Burada, hukukun ve hakkaniyetin gereği olarak dediğimiz şudur, ortada bir disiplinsizlik suçu varsa, sadece kuralları ihlal eden teğmenlerin değil, onlarla birlikte sıralı amirlerinin de hesaba çekilmesi lazım." dedi.

Suat Kılıç, "MSB'nin yıpratılması sadece Bakanlığı ilgilendiren bir mesele değildir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve MSB'nin yıpranması, hepimizi ilgilendiren bir meseledir." diye konuştu.