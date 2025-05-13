Kılıç\'tan Emekli ve İşçiler İçin Adalet Çağrısı

SAADET Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, "Emeklimiz, işçimiz, dar gelirlimiz insanca yaşamalı. Bu düzen değişmelidir. Saadet Partisi olarak adaletin, liyakatin ve paylaşmanın savunucusu olacağız" dedi.

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi. Kılıç, "13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasının 11'inci yıldönümünde, hayatını kaybeden işçileri rahmetle anıyoruz. Benzer faciaların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemler alınmalı" dedi.

Kılıç, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ile ilgili, "Engellilerin hakları bir lütuf değil, temel bir haktır. Bu alandaki çalışmalarda koordinasyonu sağlamak amacıyla 'Engelliler Bakanlığı'nın kurulması gerekir" diye konuştu.

Kılıç, "Bugün Türkiye'de emekli maaşı 15 bin lira, açlık sınırı ise 22 bin lirayı aştı. Emeklimiz unutuldu, asgari ücretli kardeşimiz çaresiz bırakıldı. Bayram öncesi emeklilere en az bir maaş ikramiye verilmeli. En düşük emekli maaşı asgari ücretin altına düşmemeli. Kurban kesemeyecek ailelere ayni yardımlar ivedilikle ulaştırılmalı. Asgari ücret yılda en az iki kez güncellenmeli" diye konuştu.

Kılıç, Hindistan'ın Keşmir'deki tutumunu eleştirerek, Pakistan'a açık destek verdiklerini ifade etti. Kılıç, "Emeklimiz, işçimiz, dar gelirlimiz insanca yaşamalı. Bayramlar bayram gibi yaşanmalı. Kurban kesemeyen değil, kurbanını paylaşan bir toplum olmalıyız. Bu düzen değişmelidir. Saadet Partisi olarak adaletin, liyakatin ve paylaşmanın savunucusu olacağız" dedi.