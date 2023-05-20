Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık çağırdı: Gençlerin önünde mertçe yüzleşelim

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pazar günü Oğuzhan Uğur'un YouTube kanalı Babala TV'ye konuk olacak.
Oğuzhan Uğur, program tarihini netleştirmek amacıyla ziyaret ettiği Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden bir fotoğrafı " Ankara'ya gelmişken program tarihini netleştirmemek olmazdı. Kemal Bey'den onayı bizzat aldım. Bu pazar çekiyoruz. Vatana millete hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı.
Oğuzhan Uğur'un paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, "Pazar akşamı çekimdeyiz. Salonda ağırlık AK Partili gençlerimizden oluşacakmış. Dolayısıyla yabancı yok, seni de bekleriz Erdoğan. Gençlerin önünde mertçe yüzleşelim." ifadelerini kullandı.
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