Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık çağırdı: Gençlerin önünde mertçe yüzleşelim - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık çağırdı: Gençlerin önünde mertçe yüzleşelim

20.05.2023 00:37

Oğuzhan Uğur'un sunuculuğunu yaptığı 'Mevzular Açık Mikrofon' programına katılarak gençlerin sorularını cevaplandıracak olan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, "Salonda ağırlık AK Partili gençlerimizden oluşacakmış. Dolayısıyla yabancı yok, seni de bekleriz Recep Tayyip Erdoğan. Gençlerin önünde mertçe yüzleşelim" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pazar günü Oğuzhan Uğur'un YouTube kanalı Babala TV'ye konuk olacak.

"KEMAL BEY'DEN ONAYI BİZZAT ALDIM"

Oğuzhan Uğur, program tarihini netleştirmek amacıyla ziyaret ettiği Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden bir fotoğrafı " Ankara'ya gelmişken program tarihini netleştirmemek olmazdı. Kemal Bey'den onayı bizzat aldım. Bu pazar çekiyoruz. Vatana millete hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Oğuzhan Uğur'un paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, "Pazar akşamı çekimdeyiz. Salonda ağırlık AK Partili gençlerimizden oluşacakmış. Dolayısıyla yabancı yok, seni de bekleriz Erdoğan. Gençlerin önünde mertçe yüzleşelim." ifadelerini kullandı.

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