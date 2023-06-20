Kılıçdaroğlu dahil 350 kişiye ait suç dosyaları işleme konuldu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu dahil 350 kişiye ait suç dosyaları işleme konuldu

20.06.2023 19:44

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, yeni yasama döneminde milletvekili seçilemeyenlere ait 350 suç dosyasını işleme koydu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu eski milletvekillerinin dosyaları, genel, terör ve memur suçlarını soruşturma bürolarına gönderildi. Dosyaları inceleyecek savcılar, şüphelilerin ifadesine başvuracak ve yeterli delil elde edilmesi halinde dava açılacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu yeni yasama döneminde milletvekili seçilemeyenlere ait 350 suç dosyası işleme konuldu.

VEKİL SEÇİLMEYENLERİN DOSYASI SAVCILIĞA

Genel, terör ve memur suçlarını soruşturma bürolarına gönderilen dosyalar için savcılar tayin edilecek ardından şüpheliler ifadeye çağrılacak. Meclis Başkanı ve komisyon üyeleri seçildikten sonra, önceki yasama döneminden kalan 2002 fezleke tasnif için Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Cumhurbaşkanlığı, hakkında fezleke hazırlanan ve yeni yasama döneminde milletvekili seçilenlerin dosyasını yeniden Meclis'e, milletvekili seçilemeyenlerin dosyalarını ise Adalet Bakanlığına gönderecek. Bakanlık ise soruşturmaların tamamlanması için binden fazla suç dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştıracak.

KILIÇDAROĞLU'NUN 18 DOSYASI VAR

Bu işlem sürerken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, hakkında soruşturma açılan ancak fezlekesi Meclis'e gönderilmeyen önceki dönem milletvekillerine ait 350 dosyayı ilgili soruşturma bürolarına dağıttı. Bunlar arasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "kamu görevlisine hakaret" ve "iftira" suçlarından 18 dosyası bulunuyor.

İFADESİNİ BAŞSAVCI VEKİLİ ALACAK

Dosyaların gönderildiği genel, terör ve memur suçlarını soruşturma bürolarındaki savcılar, soruşturma kapsamında yasama dokunulmazlığı olmayan eski milletvekillerinin ifadesine başvuracak. Bu kapsamda adliyeye davet edilmesi beklenen Kılıçdaroğlu'nun ifadesi, dosyasının bulunduğu soruşturma bürosunun başsavcı vekili tarafından alınacak. Sonraki aşamada ise yeterli delil elde edilmesi halinde Kılıçdaroğlu hakkında dava açılacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • TC Tabak: Yıllar önce verilen vaatler hâlâ akıllarda. Hâlâ bir adım ileri gitmişlik yok. İtalya temiz eller operasyonu yapmıştı. Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu dahil 350 kişiye ait suç dosyaları işleme konuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu dahil 350 kişiye ait suç dosyaları işleme konuldu - Son Dakika
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