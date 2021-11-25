Üye Girişi
Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a BAE tepkisi: Hazır ola geçtin, ne oldu senin rabiana, ihvanına? - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a BAE tepkisi: Hazır ola geçtin, ne oldu senin rabiana, ihvanına?

25.11.2021 13:22
Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a BAE tepkisi: Hazır ola geçtin, ne oldu senin rabiana, ihvanına?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu paylaşımında " Ucunda para varsa anında satarlar davalarını. Hakiki Müslümanların Saray'ın yanında yeri yoktur" ifadelerini kullandı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye geldi. Görüşmenin ardından Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında enerji, çevre, finans ve ticaret alanlarında 10 anlaşma imzalandı.

Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a BAE tepkisi: Hazır ola geçtin, ne oldu senin rabiana, ihvanına?

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"BAE Veliaht Prensi geldi, hazır ola geçtin Erdoğan. Ne oldu senin rabiana, ihvanına? Hep söylüyorum; Saray'ın her şeyi yalan dolan, her şeyi boş algılardır. Ucunda para varsa anında satarlar davalarını. Hakiki Müslümanların Saray'ın yanında yeri yoktur."

NE OLMUŞTU?

Türkiye ile BAE arasındaki ilişkiler Mısır'da Muhammed Mursi'nin bir darbe sonucu iktidardan uzaklaştırılmasıyla gerilmişti.

BAE, darbeyi gerçekleştiren Sisi'yi desteklerken Türkiye darbeye en sert veren ülkeler arasındaydı.

Ayrıca iktidar partisi, BAE'nin 15 Temmuz başarısız darbe girişimini de desteklediğini öne sürüyordu.

Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a BAE tepkisi: Hazır ola geçtin, ne oldu senin rabiana, ihvanına?

Kılıçdaroğlu, CHP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a BAE tepkisi: Hazır ola geçtin, ne oldu senin rabiana, ihvanına? - Son Dakika


Son Dakika

İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü! 13:33 İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü! Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri 13:13 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! 11:46 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!
Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada 11:32 Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak 11:23 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi 10:14 Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı 09:25 Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım 08:52 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım

Son Dakika Haberleri
13:33 Galatasaray'ın eski teknik direktörü Skibbe'nin yeni adresi şaşırttı!
13:32 İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü!
13:22 Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a BAE tepkisi: Hazır ola geçtin, ne oldu senin rabiana, ihvanına?
13:13 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
13:12 ABD medyası BAE Prensi'nin Türkiye ziyaretini yorumladı: Türkiye'ye nefes aldırabilir!
13:11 Cinsel içerikli video çekmek isterken, silahla cinsel organını yaraladı!
13:02 Ankara'da AK Partililerin konuştuğu seçim tarihi: Kasım 2022
12:51 Sağlık Bakanı Koca, verdiği Turkovac müjdesi sonrası muhalefetin tepkisini yanıtladı: Sevinmenizi beklerdim
12:33 Seyhan Soylu'nun Nihat Doğan iddiası çok konuşuldu: İki ünlü onun için kavga etti
12:23 Arazöz şoförü olabilmek için 350 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırdı
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Skibbe'nin yeni adresi şaşırttı! Galatasaray'ın eski teknik direktörü Skibbe'nin yeni adresi şaşırttı!         
13:34
Rapor ortaya çıktı! Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan korkutan Türk lirası tahmini Rapor ortaya çıktı! Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan korkutan Türk lirası tahmini         
13:21
Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı         
12:48
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!         
11:32
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen         
07:26
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor         
16:38
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de         
16:32
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!         
16:31
Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü         
16:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 13:40:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a BAE tepkisi: Hazır ola geçtin, ne oldu senin rabiana, ihvanına? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement