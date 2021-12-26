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Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı

26.12.2021 12:45
Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, asgari ücretin yükselmesinin ardından vatandaşların en büyük korkusunun işten çıkarmalar olduğunu söyledi. Buna yönelik çözüm önerilerini de açıklayan CHP lideri, "Ev kadınları, asgari ücretli eşlerinin işini kaybetmesinden korkuyorlar. Şimdi, asgari ücretlinin işini güvence altına almamızın zamanı. İşten çıkarmalar 6 ay yasaklanmalı" açıklamalarında bulundu.

Türkiye'de merakla beklenen asgari ücret miktarı önceki günlerde açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin 4 bin 253 TL olduğunu duyurdu. Bu haberin ardından iş hayatının nasıl etkileneceği de merak edilmeye başlandı. Ev kadınlarıyla görüşmeler yaptığını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretlinin işinin güvence altına alınması gerektiğini belirterek, "Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın" dedi.

"İŞTEN ÇIKARMALAR 6 AY BOYUNCA YASAKLANSIN"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Günlerdir ev kadınları ile buluşuyorum. Ev kadınları, asgari ücretli eşlerinin işini kaybetmesinden korkuyorlar. Şimdi, asgari ücretlinin işini güvence altına almamızın zamanı. Hükümet, derhal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının işini koruyacak önlemler alsın, sığınmacıların kaçak çalıştırılmasına göz yummasın. Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın" dedi.

Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük korku 'İşten çıkarmalar' diyerek önerilerini sıraladı: 6 ay işten çıkarma yasağı gelsin
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Asgari Ücret, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe 'İşten çıkarmalar' diyerek çözüm önerilerini sıraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı - Son Dakika
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