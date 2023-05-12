Kemal Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ çıkışı: Erdoğan istemedi, biz Fethullah Gülen'in iadesini talep edeceğiz - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ çıkışı: Erdoğan istemedi, biz Fethullah Gülen'in iadesini talep edeceğiz

12.05.2023 23:27

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, iktidara gelmeleri halinde Fethullah Gülen'in iadesini ABD'den isteyeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan FETÖ elebaşının iadesini talep etmedi. Biz edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox Tv canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ ile ilgili sözleri dikkat çekti.

"ELEBAŞININ İADESİNİ TALEP EDECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesini ABD'den isteyeceklerini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan FETÖ elebaşının iadesini talep etmedi. Biz edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Siyasetçi yer almasa uyuşturucu baronları bu kadar rahat gezemez. Parayla satın alıyorlar siyasetçileri. Seçimlerini finanse ediyorlar. Ya Allah aşkına, yurt dışından uyuşturucu parası getiren hakkında soruşturma ve kovuşturma açılamaz diye tam 8 kez kanun çıkardılar. Bir süre sonra uyuşturucu baronları Türkiye'de hesaplaşmaya başladı.

"DEVLETİ ADALETLE YÖNETECEKSİNİZ"

Devleti adaletle yöneteceksiniz. Devlet kinle, öfkeyle yönetilmez. İlla seni alacağım mahkum edeceğim. Yok öyle bir şey. Onu yargıç yapar, siz yapamazsınız. Hiç kimse hakkıyla kazandığı bir şey asla kaybedemez, ona izin vermeyiz. Kim kaybeder? Uyuşturucu baronları. Köklerini kazıyacağım. Bu ülkede olmayacaklar. Onu da hukuk içinde yapacağız. 5'li çeteler Türkiye'yi soydular. Yurt dışına götürülen paraların tamamını geri getireceğiz.

"ÜLKEMİZ UYUŞTURUCU BATAKLIĞINDA"

Türkiye'de gelir dağılımı hiç bu kadar bozulmamıştı. Bir avuç insana milyar dolarlar aktarılıyor. Onlar istemez benim cumhurbaşkanı olmamı. Aracılar koydular, tehdit ettiler. Mevcut iktidar bunları büyüttü. Orta Doğu'nun en büyük uyuşturucu baronunu hapisten çıkardılar. Bizim ülkemiz uyuşturucu bataklığında. Bir kentte yaptığım toplantıda uyuşturucu kullanımının 14 yaşına indiğini söylediler. Her gelir grubuna göre uyuşturucu satılıyor. Bunların tamamını polis biliyor. Siyasi otorite yakalanmalarına izin vermiyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ çıkışı: Erdoğan istemedi, biz Fethullah Gülen'in iadesini talep edeceğiz - Son Dakika


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