Kılıçdaroğlu ile görüşen Ümit Özdağ'dan açıklama geldi: Mutabakat metnini sundum, umarım olumlu cevabını iletecek - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu ile görüşen Ümit Özdağ'dan açıklama geldi: Mutabakat metnini sundum, umarım olumlu cevabını iletecek

22.05.2023 23:15

Sinan Oğan'ın ikinci tur seçimleri için Erdoğan'a desteğini açıklamasının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Özdağ, "13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren mutabakat metnini Kılıçdaroğlu'na sundum. Kendisi, yarın saat 11.00'de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakının umarım olumlu cevabını iletecek." dedi.

28 Şubat'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi siyaset iyice hareketlendi. Yüzde 5'in üzerinde oy aldıktan sonra ikinci turda kimi destekleyeceği merak konusu olan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, kararını açıkladı. Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini söyledi.

"OĞAN'IN AÇIKLAMASI KENDİ POLİTİK TERCİHİ"

Oğan'ın kararının ardından ATA İttifakı'nda sular ısındı. İttifakın ana bileşeni olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Sayın Sinan Oğan'ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi'ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00'de benim tarafımdan yapılacaktır." dedi.

ÖZDAĞ İLE KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞTÜ

Bu açıklamanın hemen ardından Ümit Özdağ, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti. Görüşmede hangi konuların ele alındığı merak konusu olurken, Ümit Özdağ'dan açıklama geldi.

"MUTABAKAT METNİNİ KILIÇDAROĞLU'NA SUNDUM"

Twitter hesabından paylaşım yapan Ümit Özdağ, şartlarını Kılıçdaroğlu'na sunduklarını belirtti. Özdağ, şunları söyledi: "Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği zemininde kurulan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı olarak, kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 Md. Ve 66 Md.) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren, Türkiye Cumhuriyetini daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini, iş birliği esasları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na sundum. Millet ittifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi, yarın saat 11.00'de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakının umarım olumlu cevabını iletecek. Büyük Türk Milleti'ne arz ederim."

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Ümit Özdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na iki soru! Ümit Özdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na iki soru!

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu ile görüşen Ümit Özdağ'dan açıklama geldi: Mutabakat metnini sundum, umarım olumlu cevabını iletecek - Son Dakika


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