Kılıçdaroğlu, koltuğunu isteyen İmamoğlu'na bir kez daha kapıyı kapattı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, koltuğunu isteyen İmamoğlu'na bir kez daha kapıyı kapattı

Son Güncelleme: 12.08.2023 15:05

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partide değişim çağrılarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden aday olmasını istediğini belirterek "Ekrem Bey'in yeniden aday olması gerektiğini düşünüyorum. İstanbul'u yeniden kazanacağına inanıyorum" dedi.

Yerel seçimler öncesi değişim tartışmalarının alevlendiği CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz bir çıkış geldi. Kendisine rakip olarak görülen ve partide değişim çağrılarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yeniden İBB adayı göstermek istediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, " İstanbul'u yeniden kazanacağına inanıyorum" dedi.

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Gazeteci Fikret Bila'ya açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, ittifak çalışmalarıyla ilgili "Burada önemli olan ölçü Türkiye'nin geleceği ve çıkarlarıdır. Bu ölçüyü esas alan muhalefet partileri işbirliğine yönelirler. Türkiye'yi düşünen muhalefet partileri bir araya gelir" şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNÜ BİR KEZ DAHA KAPATTI

Kendisine rakip olarak görülen ve değişim çağrılarının öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımız çok başarılı. CHP'nin halka hizmet anlayışını çok iyi bir şekilde hayata geçirdiler. Bu nedenle belediye başkanlarımızın yeniden aday olmalarını ve hizmetlerini sürdürmelerini istiyorum. Bu büyükşehir belediye başkanlarımız için de geçerli. Çok başarılılar. Bunu kendilerine de söyledim. Ben Ekrem Bey'in (İmamoğlu,) Mansur Bey'in (Yavaş) yeniden İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarına aday olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ekrem Bey'in İstanbul'u, Mansur Bey'in Ankara'yı kazanacaklarına inanıyorum" dedi.

YORUMLAR (6)
  • HAYRİ ÇOLAK: Zabitalar Ve Belediyeler Ne yapabilir sığınmacılara Devleti yöneten üst kademede biter herşey anlık işlem edersin ancak bunlara Ümit özdağı aşar bu konu.. Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
  • Ahmet Bey: Bizim ülkede sınıf başkanları bile istifa etmiyor ne komik ülkeyiz sanki anamızın karnından koltukla çıktık kalkamıyoruz Cevap Yaz 38 2 Yayından Kaldır
  • Cellat 53: kemal artık bırak iktidara zemin hazırlamayı! karşılıklı dövüşten başka bir şey değil kuzuya kaç tilkiye tut misali Cevap Yaz 27 5 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, koltuğunu isteyen İmamoğlu'na bir kez daha kapıyı kapattı - Son Dakika


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