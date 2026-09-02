Kılıçdaroğlu, İzmir'de partililerle CHP İl Başkanlığı'na yürüdü, MYK toplantısına katıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ziyaretinin ardından partililerle birlikte CHP İzmir İl Başkanlığı'na yürüdü. Kılıçdaroğlu, sloganlar eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte vatandaşları selamladıktan sonra basına kapalı MYK toplantısına katıldı.
KILIÇDAROĞLU, CHP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NA YÜRÜDÜ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) ziyareti sonrası partililerle birlikte Konak ilçesi Alsancak Mahallesi'ndeki CHP İzmir İl Başkanlığı'na yürüdü. Partililerin sloganları eşliğinde yürüyen Kılıçdaroğlu, sokakta kendisine ilgi gösteren vatandaşları selamladı. Kılıçdaroğlu daha sonra parti binasında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına katıldı. Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.
Haber: Yağmur ÖNGÜN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,
Kaynak: DHA
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