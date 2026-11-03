Kılıçdaroğlu, kız kardeşi vefat eden Bahçeli'ye Meclis'te taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, kız kardeşi vefat eden Bahçeli'ye Meclis'te taziye ziyaretinde bulundu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatı nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Meclis'teki makamında taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Grup Başkanvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Serkan Sarı da yer aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kız kardeşi vefat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, Kılıçdaroğlu, kardeşi Serpil Bahçeli'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle Devlet Bahçeli'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyarette, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, CHP Grup Başkanvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Serkan Sarı'nın yanı sıra bazı CHP milletvekilleri de yer aldı.

Kaynak: AA
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