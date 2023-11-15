 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutfak göndermesine yanıt - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutfak göndermesine yanıt

15.11.2023 16:43  - Güncelleme: 16:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında, ''Bugün recmettikleri genel başkanları ofis açmış. Orada inşallah mutfağı da unutmamıştır'' diye konuştu. Bu sözlere yanıt veren Kılıçdaroğlu, ''Hiç merak etme, içinde bir lokma haram olmayan mutfağı ben unutmam. Sen benim evimin mutfağını bırak, Sarayının mutfağını nasıl haramdan arındıracaksın onu düşün. 'Ben onu beceremem' diyorsan, ki zor, halkın yangın içindeki mutfağını dert edin'' ifadelerini kullandı.

CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bugün recmettikleri genel başkanları ofis açmış. Orada inşallah mutfağı da unutmamıştır" sözlerine, "Hiç merak etme, içinde bir lokma haram olmayan mutfağı ben unutmam. Sen benim evimin mutfağını bırak, Sarayının mutfağını nasıl haramdan arındıracaksın onu düşün. "Ben onu beceremem" diyorsan, ki zor, halkın yangın içindeki mutfağını dert edin" açıkamalarıyla yanıt verdi.

OFİS AÇACAĞI İDDİASI

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi evinin mutfağında çektiği videolarla hafızalarda olan ve Kurultay'da genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni bir vakıf kuracağı ya da faaliyette olan bir vakfın yönetimini devralacağı iddia edilmişti.

"İNŞALLAH MUTFAĞI DA UNUTMAMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti'nin grup toplantısında yaptığı konuşmasında Kılıçdaroğlu'nu da unutmadı. Kılıçdaroğlu'na seçim döneminde yayınladığı mutfak videoları üzerinden yüklenen Erdoğan, "Bugün recmettikleri genel başkanları ofis açmış. Orada inşallah mutfağı da unutmamıştır" ifadelerini kullandı.

"BEN İÇİNDE BİR LOKMA HARAM OLMAYAN MUTFAĞIMI UNUTMAM"

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine sosyal medya hesabı aracılığıyla yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, şuları söyledi: "Erdoğan bugün bana aklınca bir mutfak göndermesi yapmış. Hiç merak etme, içinde bir lokma haram olmayan mutfağı ben unutmam.

"SARAYININ MUTFAĞINI NASIL HARAM ARINDIRACAKSIN, ONU DÜŞÜN"

Sen benim evimin mutfağını bırak, Sarayının mutfağını nasıl haramdan arındıracaksın onu düşün. 'Ben onu beceremem' diyorsan, ki zor, halkın yangın içindeki mutfağını dert edin."

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutfak göndermesine yanıt - Son Dakika


Son Dakika
18:22 Zeytinyağında kıtlık sezonu! Litre fiyatı 600 TL'ye çıkabilir
18:00 Şanlıurfa'nın sorunlarını anlatan Tanal'a Sırrı Süreyya Önder'in verdiği cevap güldürdü
18:00 Bakan Koca: 26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçı Mısır'dan Türkiye'ye nakledilecek
17:51 Ahmet Nur Çebi'nin acı günü
17:09 Yorumlar kırdı geçirdi! Fred'in beslediği hayvanı görenler gözlerine inanamıyor
16:50 İsrail askerleri, baskın düzenlediği Şifa Hastanesi'nin çatısına işgal bayrağı astı
16:43 Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutfak göndermesine yanıt
16:36 Feyza Altun özel hayatı hakkında ilk kez konuştu: Kayınvalidem beni sevmediği için tartıştığım Seren Serengil'i aradı
16:27 Basketbolcular birbirine girdi! Salonda çalan şarkıyı duyup gaza gelen Konyaspor maskotunu zor tuttular
15:49 CHP lideri Özel: Anket sonuçlarına göre 3 büyükşehirde geriye gidiş var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2023 18:36:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutfak göndermesine yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement