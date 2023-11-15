Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutfak göndermesine yanıt

CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bugün recmettikleri genel başkanları ofis açmış. Orada inşallah mutfağı da unutmamıştır" sözlerine, "Hiç merak etme, içinde bir lokma haram olmayan mutfağı ben unutmam. Sen benim evimin mutfağını bırak, Sarayının mutfağını nasıl haramdan arındıracaksın onu düşün. "Ben onu beceremem" diyorsan, ki zor, halkın yangın içindeki mutfağını dert edin" açıkamalarıyla yanıt verdi.
Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi evinin mutfağında çektiği videolarla hafızalarda olan ve Kurultay'da genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni bir vakıf kuracağı ya da faaliyette olan bir vakfın yönetimini devralacağı iddia edilmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti'nin grup toplantısında yaptığı konuşmasında Kılıçdaroğlu'nu da unutmadı. Kılıçdaroğlu'na seçim döneminde yayınladığı mutfak videoları üzerinden yüklenen Erdoğan, "Bugün recmettikleri genel başkanları ofis açmış. Orada inşallah mutfağı da unutmamıştır" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine sosyal medya hesabı aracılığıyla yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, şuları söyledi: "Erdoğan bugün bana aklınca bir mutfak göndermesi yapmış. Hiç merak etme, içinde bir lokma haram olmayan mutfağı ben unutmam.
Sen benim evimin mutfağını bırak, Sarayının mutfağını nasıl haramdan arındıracaksın onu düşün. 'Ben onu beceremem' diyorsan, ki zor, halkın yangın içindeki mutfağını dert edin."
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