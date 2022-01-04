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Kılıçdaroğlu'ndan İBB'ye teftiş tepkisi: Senin görevin ne kardeşim, teröristse git yakala! - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan İBB'ye teftiş tepkisi: Senin görevin ne kardeşim, teröristse git yakala!

04.01.2022 14:58

Parti grubunda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan terör teftişi hakkında, "Ekrem İmamoğlu'ndan intikam alacaklarmış, neymiş, teröristler çalışıyormuş. Senin görevin ne? Teröristleri yakalamak değil mi, yakala. Niye bağırıyorsun? Yok öyle bir şey, iftira atacak. İstanbul'un rantını o kadar yediler ki doymuyorlar." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörle ilişkili kişilerin çalıştığına yönelik iddialar sonrası başlatılan özel teftiş hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, tepkisini sert sözlerle dile getirdi.

"GÖREVİN TERÖRİSTLERİ YAKALAMAK DEĞİL Mİ?"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan intikam alınmak istendiğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "O kadar kin, öfke duyuyorlar ki belediye başkanlarımızın çalışmalarını hazmedemiyorlar. Her türlü iftirayı atıyorlar. Bizim ruhumuzda adalet, sevgi, barış var. Millete hesap vermek var. Devletin kaynakları çarçur edilemez, peşkeş çekilemez. Ekrem İmamoğlu'ndan intikam alacaklarmış, neymiş, teröristler çalışıyormuş. Senin görevin ne? Teröristleri yakalamak değil mi, yakala. Niye bağırıyorsun? Yok öyle bir şey, iftira atacak. İstanbul'un rantını o kadar yediler ki doymuyorlar. O rant 16 milyon İstanbullunun, yedirmeyeceğiz" dedi.

"BELEDİYE BAŞLANLARIMIZIN ÇALIŞMALARINI HAZMEDEMİYORLAR"

Kılıçdaroğlu, açıklamalarına şöyle devam etti: "O kadar kin o kadar öfke duyuyorlar ki belediye başkanlarımızın çalışmalarını hazmedemiyorlar. Üzerlerinde baskı kurmaya çalışıyorlar. Her türlü iftirayı rahatlıkla atabiliyorlar. Bunların inançları bizim inançlarımıza benzemiyor.

"KUL HAKKI YİYENİN BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİZ"

16 milyonun hakkını size yedirtmeyeceğiz. Hakkını hukukunu koruyacağız! Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getireceğiz. Sizin feriştahınız gelse, belediye başkanlarımıza bir şey yapamaz. Sizin değeriniz bizim belediye başkanlarımızın tırnağı kadar değil!"

YORUMLAR (3)
  • Kamp Yerleri: Yazik ya koskoca chp ibb kimlere kaldi. Cocuk gibi kavga ediyorlar. Abi sen yaptin yok sen yaptin. Yaa ayip be yakalaniza ne demek !!!! Ati alan uskudari gecti genclerrr cesme acilisi yapin siz onla bunla kahvaltiya dwm zaten yamanacak baska kiminiz varki Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan İBB'ye teftiş tepkisi: Senin görevin ne kardeşim, teröristse git yakala! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan İBB'ye teftiş tepkisi: Senin görevin ne kardeşim, teröristse git yakala! - Son Dakika
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