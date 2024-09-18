Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini

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Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu akşam katıldığı televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eski başkan 'İBB Başkanı İmamoğlu'nun cezası onanırsa nasıl tepki verirsiniz, adalet yürüyüşüne çıkar mısınız?' sorusunu 'Endişeniz olmasın' diyerek yanıtladı. Kılıçdaroğlu, programda Meral Akşener'e de sert göndermelerde bulundu. Akşener için "Sayın Meral Akşener o da normalleşti. Herkes biliyor nasıl normalleştiğini" ifadelerini kullandı.

18.09.2024 22:49  Güncelleme: 23:00
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CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'na partisinin tüzük kurultayına neden katılmadığından, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak talebiyle yargılandığı davaya kadar pek çok soru soruldu.

"ŞAŞKINLIKLA İZLEDİM"

Tüzük değişikliği kurultayına neden katılmadığı sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Benim tüzüğe evet dediğim, hatta ben de şaşkınlıkla izledim. Ama doğru değil. Gittiğiniz zaman bu tartışmaların birinde olmak zorundasınız. Yanlış olduğunu söylemek zorundaysanız ben de bu tartışmaların içinde olmamak için gitmedim" ifadelerini kullandı.

"SİYASETÇİ ELBETTE ELEŞTİRECEK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ahmak davasından aldığı hapis cezasının onanması ve İmamoğlu'na siyasi yasak alınması konusunda nasıl bir tepki vereceği sorulan Kılıçdaroğlu, "Vicdanı olan, ahlakı olan herkesin buna itiraz etmesi lazım. Ne demek siyasi yasak ya? Hangi çağda yaşıyoruz. Siyasetçi elbette eleştirecek" dedi.

SİYASİ OLUŞUM KURMADINIZ ÇEKİLMEDİNİZ DE. KILIÇDAROĞLU'NUN PLANI NE?

Önce CHP'yi tanımak gerekiyor. CHP'li olmak demek hangi düzeyde olursanız olun ülkenin sorunlarına kilitlenmek ve çözüm üretmek demektir. Bütün önceki genel başkanların hepsinin ofisleri var, ben açınca neden haber oluyor? CHP'nin kimliği sıradan bir kimlik değildir. CHP, devlet kurmuş bir partidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği söz çok önemlidir: Benim iki büyük eserim var biri Türkiye Cumhuriyeti, biri de CHP. Neden biliyor musunuz? Eğer Türkiye Cumhuriyeti bir sorun yaşayacaksa bunu çözecek olan CHP'dir. Ben partinin bir üyesiyim. Sorumlu hissediyorum.

KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU İÇİN ADALET YÜRÜYÜŞÜ YAPACAK MI?

Kılıçdaroğlu'na programda, "Enis Berberoğlu için Adalet Yürüyüşü başlatmıştınız. İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse büyük bir protesto yapar mısınız?" sorusu geldi. Eski başkan şu yanıtı verdi: Yani umarım olmaz. Bu karar Yargıtay'a gittiğinde de umarım bu ucube kararı bozar ve böyle bir olay olmaz umarım. "Kişisel insiyatif alır böyle bir hareket başlatır mısınız?" sorusuna cevap veren Kılıçdaroğlu, "Endişeniz olmasın" dedi.

MERAL AKŞENER'E SERT SÖZLER

'Özgür Özel'in normalleşme sürecine itiraz etmeniz parti içindeki tartışmaları derinleştirerek CHP'yi tartışılan bir parti haline getirmiyor mu?' sorusu üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Sinan Oğan hem normalleşti hem zenginleşti. Bilmiyor muyuz? Hepimiz biliyoruz. Sayın Meral Akşener o da normalleşti. Herkes biliyor nasıl normalleştiğini. Partiler iktidar olmak ister. Bunun için mücadele edersiniz. Politika üretirsiniz. Normalleşerek iktidar olunur mu?

Kılıçdaroğlu\'ndan Meral Akşener\'e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Metin Celik:
    Yürüsen ne yazar, herkes haddini bilecek. 37 33 Yanıtla
    Saim Dolanbay:
    Sende. Haddini bileceksin.!! 0 0
  • Ali E:
    hala boş laf 6 0 Yanıtla
  • Celil Başer:
    yav 70 yaşın üstünde sin git hayatini yaşa geberene kadar siyaset zart zurt la uğraşmayın ya bu siyasete yaş sınırı getirilmeli 4 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Yollar yürümek ile aşınmaz ,yürüye bilirsin de sonuç ne ? 2 0 Yanıtla
    oktay akar:
    Hayat makarna yemeklede geçmez !!!! 0 0
  • Deutschland:
    senin dik duruşunu vicdanın yazar vicdansizlar anlamaz ekmeği 20 TL ye yerken vicdanları ile hesaplasacak lar ama iş işten geçmiş olacak sen dik dur kim ne derse desin 0 2 Yanıtla
  • Gazi 46:
    Asgari ücret yada evine 30.000 Binden asagi evine gelir gelene Allah yardim etsin ???? 0 0 Yanıtla
  • Latif Gulay:
    normaleşmek kadar güzel bişey varmı kendin söylüyorsun demekki doğru olanı yapmışlsr 0 0 Yanıtla
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