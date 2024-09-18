Kılıçdaroğlu\'ndan Meral Akşener\'e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini

Politika

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'na partisinin tüzük kurultayına neden katılmadığından, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak talebiyle yargılandığı davaya kadar pek çok soru soruldu.

"ŞAŞKINLIKLA İZLEDİM"

Tüzük değişikliği kurultayına neden katılmadığı sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Benim tüzüğe evet dediğim, hatta ben de şaşkınlıkla izledim. Ama doğru değil. Gittiğiniz zaman bu tartışmaların birinde olmak zorundasınız. Yanlış olduğunu söylemek zorundaysanız ben de bu tartışmaların içinde olmamak için gitmedim" ifadelerini kullandı.

"SİYASETÇİ ELBETTE ELEŞTİRECEK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ahmak davasından aldığı hapis cezasının onanması ve İmamoğlu'na siyasi yasak alınması konusunda nasıl bir tepki vereceği sorulan Kılıçdaroğlu, "Vicdanı olan, ahlakı olan herkesin buna itiraz etmesi lazım. Ne demek siyasi yasak ya? Hangi çağda yaşıyoruz. Siyasetçi elbette eleştirecek" dedi.

SİYASİ OLUŞUM KURMADINIZ ÇEKİLMEDİNİZ DE. KILIÇDAROĞLU'NUN PLANI NE?

Önce CHP'yi tanımak gerekiyor. CHP'li olmak demek hangi düzeyde olursanız olun ülkenin sorunlarına kilitlenmek ve çözüm üretmek demektir. Bütün önceki genel başkanların hepsinin ofisleri var, ben açınca neden haber oluyor? CHP'nin kimliği sıradan bir kimlik değildir. CHP, devlet kurmuş bir partidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği söz çok önemlidir: Benim iki büyük eserim var biri Türkiye Cumhuriyeti, biri de CHP. Neden biliyor musunuz? Eğer Türkiye Cumhuriyeti bir sorun yaşayacaksa bunu çözecek olan CHP'dir. Ben partinin bir üyesiyim. Sorumlu hissediyorum.

KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU İÇİN ADALET YÜRÜYÜŞÜ YAPACAK MI?

Kılıçdaroğlu'na programda, "Enis Berberoğlu için Adalet Yürüyüşü başlatmıştınız. İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse büyük bir protesto yapar mısınız?" sorusu geldi. Eski başkan şu yanıtı verdi: Yani umarım olmaz. Bu karar Yargıtay'a gittiğinde de umarım bu ucube kararı bozar ve böyle bir olay olmaz umarım. "Kişisel insiyatif alır böyle bir hareket başlatır mısınız?" sorusuna cevap veren Kılıçdaroğlu, "Endişeniz olmasın" dedi.

MERAL AKŞENER'E SERT SÖZLER

'Özgür Özel'in normalleşme sürecine itiraz etmeniz parti içindeki tartışmaları derinleştirerek CHP'yi tartışılan bir parti haline getirmiyor mu?' sorusu üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Sinan Oğan hem normalleşti hem zenginleşti. Bilmiyor muyuz? Hepimiz biliyoruz. Sayın Meral Akşener o da normalleşti. Herkes biliyor nasıl normalleştiğini. Partiler iktidar olmak ister. Bunun için mücadele edersiniz. Politika üretirsiniz. Normalleşerek iktidar olunur mu?