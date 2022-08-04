Kılıçdaroğlu'ndan KPSS'nin iptali sonrası sert sözler: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan saraya, en aşağıya kadar çürüyen bir devlet yapısı var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS'nin iptaliyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÇÜRÜYEN BİR YAPI VAR, BUNU DÜZELTMEK ZORUNDAYIZ"

Önceden Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına giderek hak, hukuk, adalet dağıtılması gerektiği yönünde ifadeler kullandığını hatırlatan CHP lideri, "Devlette büyük bir çürümenin olduğunu biliyorum ben boşuna Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına gitmedim, boşuna oraya dayanmadım, boşuna oraya gidip de hakkı, hukuku, adalet dağıtılması gerektiğini söyledim. Sözlüde, sınavlarda hakları yenilenleri de gördük. Çürüyen bir yapı var ve bu yapıyı düzeltmek zorundayız. Burada adaleti nasıl sağlıyorsak, KPSS'de hakkı yenen bütün evlatlarımızın da hakkını savunmak zorundayız." dedi.

"ADALET BU ÜLKEYE GELİRSE HUZUR GELİR"

Türkiye'ye adalet getireceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye adaleti getireceğiz. KPSS'ye girip hakkı elinden alınan o gencecik, pırıl pırıl evlatlarımızın da hakkını hukukunu korumak zorundayız. Biz Türkiye'de adalet içinde yaşamak zorundayız. Adalet bu ülkeye gelirse huzur gelir. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan saraya en aşağıya kadar çürüyen bir devlet yapısı var. Liyakat yok, ahlak yok her şey bitmiş vaziyette ama hepsini düzelteceğiz. Söz verdim bir daha söz veriyorum adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek." diye konuştu.