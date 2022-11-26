CHP'li ismin sözlerine İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan tepki: Ceketimizi koysak da kazanırız kibri kaybettirir

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu katıldığı bir programda cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda endişelerini dile getirmesine CHP kanadından tepkiler gelmişti. Karşılıklı atışmaların yaşandığı polemikte kriz giderek büyüyor.

"TAYYİP BEY KILIÇDAROĞLU'NU KARŞISINDA GÖRMEK İSTİYOR"

Ağıralioğlu son olarak, "Tayyip Bey'in en çok görmek istediği aday, konuşmalarına bakınca... Yıllardır ısrarla ve inatla Sayın Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istiyor. Ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum, endişeli davranıyorum. Bu seçmen isteksizliğini gözardı etmesek mi diyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUĞUN KULAĞINI EVİN REİSİ ÇEKER"

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, katıldığı televizyon programında Yavuz Ağıralioğlu'nun bu sözlerine, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil" dedi.

"ERDOĞAN KARŞISINDA HERKESLE SEÇİM KAZANILIR"

Altay ayrıca açıklamalarının devamında, "Tayyip Erdoğan karşısında herkesle seçim kazanılır. Kemal Kılıçdaroğlu ile döke saça kazanılır, bu kadar basit" söylemleri ile Ağıralioğlu'na yanıt verdi.

"CEKETİMİZİ KOYSAK KAZARIZ KİBRİ KAYBETTİRİR"

Ağıralioğlu da bu sözlerin üzerine "Siyaseti milletten, sahadan, istişareden, tenkitten, gerçeklikten koparan, işte bu tehlikeli duygudur. Bu dil ve üsluptur meselemiz. Siyasette, 'Kimi koyarsam kazanırım, ceketimizi koysak da kazanırız.' kibri kaybettirir! Özen gösterilmez ise milletin umudu döke saça kaybedilir.." açıklamalarını yaptı.