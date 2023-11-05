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Kılıçdaroğlu'nun gitmesi için 203 kilometre yürüyen Tanju Özcan'dan Özgür Özel'e tebrik - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun gitmesi için 203 kilometre yürüyen Tanju Özcan'dan Özgür Özel'e tebrik

Son Güncelleme: 05.11.2023 12:03

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel'i tebrik etti. Özcan, değişim çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması için Bolu'dan Ankara'ya bir yürüyüş gerçekleştirmişti.

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ihraç edilmişti. Özcan Kılıçdaroğlu'na karşı Bolu'dan Ankara'ya yaptığı yürüyüşü hatırlatarak CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

GÜNLERCE ANKARA'YA YÜRÜDÜ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçimlerden sonra CHP içindeki değişim gerekliliği tartışmalarına dahil olmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan ve "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edilen Özcan, CHP'den ihraç edilmesinin ardından; "Değişim ve Adalet Yürüyüşü" adını verdiği eylem ile Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürümüştü.

Kılıçdaroğlu'nun gitmesi için 203 kilometre yürüyen Tanju Özcan'dan Özgür Özel'e tebrik

"BOŞUNA YÜRÜMEMİŞİM"

Her fırsatta Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Özcan, CHP kurultayında yeni genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Özcan'ın paylaşımında "CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Sayın Özgür Özel'i kutluyorum. Boşuna 203 kilometre yürümemişim. Değişim Türkiye için hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.

Kılıçdaroğlu'nun gitmesi için 203 kilometre yürüyen Tanju Özcan'dan Özgür Özel'e tebrik

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun gitmesi için 203 kilometre yürüyen Tanju Özcan'dan Özgür Özel'e tebrik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun gitmesi için 203 kilometre yürüyen Tanju Özcan'dan Özgür Özel'e tebrik - Son Dakika
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