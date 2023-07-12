Kılıçdaroğlu'nun "hırsız" başlıklı konuşmasına AK Parti cenahından sert çıkış: Kendisi artık siyasi mevtadır - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun "hırsız" başlıklı konuşmasına AK Parti cenahından sert çıkış: Kendisi artık siyasi mevtadır

12.07.2023 08:34

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çevresindekilere "hırsız" yakıştırması yaparak yüklendiği konuşmaya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan sert tepki geldi. Dağ, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini zırva olarak nitelendirirken, "Kendisi artık siyasi mevtadır. Geçmişte yaptığınız bir açıklamada 'Hırsızdan Cumhurbaşkanı olmaz' demiştiniz. Hırsızın kim olduğunu milletimiz 28 Mayıs'ta size gösterdi. Tabi ki anlayabilirseniz…" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün grup toplantısında yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözlerle yüklendi. "Evet haklısın, hırsız çok Erdoğan. Önün arkan, sağın solun hırsız dolu..." diyen Kılıçdaroğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tepki gösterdi. Dağ, "Kendisi artık siyasi mevtadır. Gündeme gelmek için söylediği sözler zırvadan ibarettir. Ayrıca sayın Kılıçdaroğlu, geçmişte yaptığınız bir açıklamada "Hırsızdan Cumhurbaşkanı olmaz" demiştiniz. Hırsızın kim olduğunu milletimiz 28 Mayıs'ta size gösterdi. Tabi ki anlayabilirseniz…" dedi.

"AYNAYA BAK"

Dünkü konuşmasında sık sık iktidarı hedef alan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, hırsızlar çok demiş. Vallahi doğru. Sarayda sağına, soluna, önüne, arkana, aynaya bak, kesin göreceksin! Hırsızları temizlemek ve onları ifşa etmek benim görevimdir." ifadelerini kullandı.

"ZIRVADAN İBARET"

AK Partili Dağ da sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu sözlerle Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: "Kemal Kılıçdaroğlu bildiğimiz gibi… Neyse ki artık kendi tabanı bile onu ciddiye alıp dinlemiyor. Kendisi artık siyasi mevtadır. Gündeme gelmek için söylediği sözler zırvadan ibarettir. Ayrıca sayın Kılıçdaroğlu, geçmişte yaptığınız bir açıklamada "Hırsızdan Cumhurbaşkanı olmaz" demiştiniz. Hırsızın kim olduğunu milletimiz 28 Mayıs'ta size gösterdi. Tabi ki anlayabilirseniz…"

Kılıçdaroğlu'nun 'hırsız' başlıklı konuşmasına AK Parti'den sert yanıt: Kendisi artık siyasi meftadır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Hamza Dağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun 'hırsız' başlıklı konuşmasına AK Parti cenahından sert çıkış: Kendisi artık siyasi mevtadır - Son Dakika


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