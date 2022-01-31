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Kılıçdaroğlu'nun lüks otelde konaklamasından sonra yapılan eleştirilere CHP'den cevap: Kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun lüks otelde konaklamasından sonra yapılan eleştirilere CHP'den cevap: Kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş

31.01.2022 23:42
Kılıçdaroğlu'nun lüks otelde konaklamasından sonra yapılan eleştirilere CHP'den cevap: Kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş

CHP lideri Kılıçdaroğlu, geceliği 100 bin lira olan otelde konaklamasıyla eleştiri oklarını üzerine çekerken konu hakkında CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nu eleştiren AK Partili Hamza Dağ'a yüklenen Öztrak, "O kadar akıl yok ki Genel Başkanımızın videosunun gecesinde aynı sisteme başvuruyorlar. Hepsi aynı tweeti atmış. Akıl fukarası olmak lazım. Hamza Dağ'a şunu söyleyeyim; kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son zamanlarda evinin mutfağında çektiği videolarla adından söz ettirmişti. Dün de bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu bu defa evinden değil, bir otel odasından seslendi. Video paylaşımının ardından CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabında yayınlanan fotoğraf karesi, Kılıçdaroğlu'nun Boğaz manzaralı bir otelde olduğunu gözler önüne serdi. Gecelik fiyatı yaklaşık 100 bin lira olduğu söylenen otelde çekim yapan CHP liderine eleştiriler geldi. Parti genel merkezinde konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Öztrak, eleştirilere yanıt verdi.

"AYNI SİSTEME BAŞVURUYORLAR"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da kaldığı otelin günlük ücretini gündeme getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Seçim yaklaştıkça CHP'de kavga büyüyor. CHP Genel Merkezi, İstanbullu karda sefalet çekerken balık sefası yapan kendi belediye başkanını ifşa etmişti. Buna karşın İstanbul örgütü de gecesi 100 bin lira olan kral dairesinden foto paylaşarak kendi genel başkanını ifşa etti" dedi. Bu eleştiriye cevap veren Öztrak, "O kadar akıl yok ki Genel Başkanımızın videosunun gecesinde aynı sisteme başvuruyorlar. Aynı dakika yandaş gazeteciler, bomboş işler" ifadelerini kullandı.

HAMZA DAĞ'A TEPKİ GÖSTERDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun anlattığı şeyin tam olarak bu durum olduğunu söyleyen Öztrak, "Hepsi aynı tweeti atmış. Akıl fukarası olmak lazım. Hamza Dağ'a şunu söyleyeyim; kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Hamza Dağ, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun lüks otelde konaklamasından sonra yapılan eleştirilere CHP'den cevap: Kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun lüks otelde konaklamasından sonra yapılan eleştirilere CHP'den cevap: Kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş - Son Dakika
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