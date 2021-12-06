Kılıçdaroğlu'nun meclisteki el hareketine hükümetten ilk tepki Bakan Varank'tan geldi - Son Dakika

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu damga vurdu. Ekonomiyle ilgili sert açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı kaynaklı kredileri eleştirirken yaptığı el hareketi, bir anda tansiyonu yükseltti. AK Parti milletvekilleri bir anda ayağa kalkarak büyük tepki gösterirken, TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından oturuma ara verildi.

HÜKÜMETTEN İLK TEPKİ VARANK'TAN GELDİ

Sosyal medyada gündem olarak pek çok kişinin tepkisine neden olan Kılçdaroğlu'nun el hareketine hükümetten ilk tepki Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

"BİR TEK KÜFÜRLÜ EL HAREKETİ YAPMADIĞIN KALMIŞTI"

Kişisel Twitter hesabından paylaşım yapan Varank, "Gazi Meclis'te, 85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü el hareketi yapmadığın kalmıştı. Ayıptır!" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ ÖZEL: BİR GRUBA YAPILMAMIŞTIR

Ara verilen oturum bir süre sonra tekrar toplanırken konuyla ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun hareketinin bir gruba yönelik olmadığını ve hararetli konuşma sırasında ortaya çıktığını belirtti.