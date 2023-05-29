Kılıçdaroğlu "2. turda kaybederseniz görevi bırakır mısınız?" sorusuna bakın ne yanıt vermiş - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu "2. turda kaybederseniz görevi bırakır mısınız?" sorusuna bakın ne yanıt vermiş

Kılıçdaroğlu "2. turda kaybederseniz görevi bırakır mısınız?" sorusuna bakın ne yanıt vermiş

29.05.2023 14:39

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel başkanlığını bırakıp bırakmayacağı merak ediliyor. Seçimden önce katıldığı bir programda Kılıçdaroğlu'na "Seçimi kaybederseniz bırakır mısınız?" sorusu yöneltilmiş, CHP lideri de bu soruya iddialı mı iddialı bir çıkışla karşılık vermişti.

Nefeslerin tutulduğu cumhurbaşkanlığı seçimleri dün yapılan ikinci turla tamamlandı. Seçimin ilk turunda Erdoğan yüzde 49.52 oy alırken, Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.88'de kaldı. Yüzde 5.17 oy alan Sinan Oğan ikinci turda Erdoğan'ı destekledi. İlk tur öncesi yarıştan çekilen Muharrem İnce ise tarafsız kaldı. İlk turda yüzde 50 artı 1'i yakalayamayan Erdoğan, ikinci tura Meclis'te Cumhur İttifakı çoğunluğunun moraliyle katıldı.

2018'DEKİ OY ORANINI KORUDU

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 52.6 oy alan Erdoğan, bu seçimde de oy oranını koruyarak yüzde 52.14 ile yeniden seçildi. Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte bugüne kadar genel ve yerel seçimler ile referandumlarla 17. seçim başarısına ulaşmış oldu. Kılıçdaroğlu ise ilk tura göre oy oranını yüzde 47.86'ya çıkarmasına karşın kaybetti.

"ENDİŞE ETMEYİN, KAZANACAĞIZ"

Kaybedilen seçim sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası gündeme geldi. Siyaset kulisleri bu iddialarla çalkalanırken, CHP liderine yakın zamanda katıldığı bir programda "Seçimi kaybederseniz bırakır mısınız?" sorusu yöneltilmişti. Kılıçdaroğlu ise bu soruya "Hiç endişe etmeyin, ikinci turda kazanacağız" yanıtını vermişti.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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