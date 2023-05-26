Kılıçdaroğlu'nun yüzünü güldürecek anket! Kıl payı farkla 2. turda seçimi kazanıyor

Muharrem İnce ile ilgili bomba iddia: Başkanlar devreye girdi ama kararı değişmedi

Türkiye 28 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için yeniden sandık başına gidecek. İlk turda yüzde 49.5 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüzde 44.8 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha karşı karşıya gelecek.

KIL PAYI KAZANIYOR

İki lider de çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Area Araştırma da 26 ilde24-25 Mayıs tarihlerinde 2 bin 26 kişi ile yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. Çalışmada; "Kararsızlar/Sandığa gitmeyecek" yanıtları dağıtıldıktan sonra "Recep Tayyip Erdoğan" yanıtı verenler katılımcıların yüzde 49.4'ünü oluştururken; "Kemal Kılıçdaroğlu" diyenler yüzde 50.6 oldu.