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Kılıçdaroğlu, partisinin iktidara gelmesi durumunda atacağı "özgürlük adımları"nı açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, partisinin iktidara gelmesi durumunda atacağı "özgürlük adımları"nı açıkladı Açıklaması

11.12.2021 22:47
Kılıçdaroğlu, partisinin iktidara gelmesi durumunda atacağı "özgürlük adımları"nı açıkladı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye farklılıklarından ve özgürlüklerinden korkan değil, 'farklılıklarını ve özgürlüklerini kutlayan' bir ülke haline gelmelidir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye farklılıklarından ve özgürlüklerinden korkan değil, 'farklılıklarını ve özgürlüklerini kutlayan' bir ülke haline gelmelidir." dedi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yayımladığı video ile iktidara gelmeleri durumunda ilk 6 ayda vatandaşların özgürlüklerine yönelik sağlayacakları 6 düzenlemeyi anlattı.

Daha önce gençlere ve kadınlara sağlayacakları kolaylıkları anlattığını anımsatan Kılıçdaroğlu, bunların reform değil, ilk 6 ayda halka nefes aldıracak düzenlemeler olduğunu öne sürdü.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Maalesef çok uzun yıllardır özgürlüğün ne olduğu konusunda bu ülkenin kafası karışık. İktidarlar bu ülkede hep birbirilerinin özgürlüklerini kısıtladı. Birbirilerini ezdi. Hep beraber el ele yaptık bu hataları. Oysa insan özgürlükleri basitti ve kolay anlaşılır konulardı. Biz anlamak istemedik. Hayatımın bu aşamasında zannedersem artık anlıyorum, Türkiye farklılıklarından ve özgürlüklerinden korkan değil, 'farklılıklarını ve özgürlüklerini kutlayan' bir ülke haline gelmelidir. Uçmak istiyorsak, kanatlarımıza ağırlık yapan şeylerle ilgili helalleşmeli ve bu bagajları atmalıyız. Türkiye'de insanlar özgür ve haklar bakımından eşit doğmalı ve ömürlerinin sonuna kadar da böyle yaşamalı. Mirasım bu olmalı benim. Türkiye'ye bırakmak istedim miras tam da budur."

Vatandaşların özgürlüklerine yönelik 6 düzenlemeden birinin, İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun "İnsan Hakları, Eşitlik ve Özgürlük Kurumu" adı altında yeniden yapılandırılması olacağını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu kurum toplumsal ayrımcılık, ötekileştirme, kötü muamele başta olmak üzere tüm insan hakkı ihlalleriyle mücadele edecek. Tüm kurum ve kuruluşların uygulamaları insan hakları çerçevesinde denetlenecek. Kurum herkes için eşit hak ve fırsatları teşvik edecek. Gerekli hallerde yaptırım uygulayacak. Şunu da söyleyeyim bu kuruma tahsis edeceğim bina için gözüme saray hükümetinin propaganda aygıtı olan İletişim Başkanlığının binasını kestirdim, aramızda kalsın. İktidarımızda devlet hiçbir siyasi partinin propagandasına alet olamayacağı için o ucube propaganda aygıtına da ihtiyaç kalmayacak."

Kılıçdaroğlu, yapmayı planladıkları ikinci düzenlemeyi, "Devlet adaletle yönetilecek ve hiçbir yurttaşın özgürlüğüne müdahale edilmeyecek. Bu çerçevede fikir ve ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, yaşam tarzı özgürlüğü ve benzeri tüm özgürlükler herkes için güvence altına alınacak." sözleriyle açıkladı.

İfade özgürlüğünün kamu otoritesinin müdahalesi olmaksızın bilgi ve fikir alıp verme özgürlüğünü de kapsayacağını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"İfade hakkı ve özgürlüğü ihlal edilen herkes ihlali yapanların kimliğine ve sıfatına bakılmaksızın yargı makamlarına başvuru hakkına sahip olacak. İfade özgürlüğünü kullanmış ve bu yüzden yargılanan herkesin yargılanması durdurulacak. İfade ve fikir özgürlüğünden dolayı ceza almış olanların kayıpları tazmin ve telafi edilecek. Örneğin barış akademisyenleri ve Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı verdiği tüm vatandaşlarımız iş başı yapacak. Ayrıca Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları neyi zorunlu kılıyorsa o doğrultuda hareket edilecek. Karar tahliyeyi gerektiriyorsa tahliye gerçekleşecek, yeniden yargılamayı gerektiriyorsa vakit geçirmeksizin yeniden yargılama süreci başlatılacak."

"Devlet vatandaşıyla helalleşecek"

"Birey olma özgürlüğü ve güvenlik hakkı sağlanacak." diyen Kılıçdaroğlu, tüm yaşam tarzlarının güvence altına alınacağını belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Geçmişte devletin, bireysel hak ve özgürlüklere müdahalesine maruz kalmış vatandaşlarımızın mağduriyetleri aralarında tazminat ödenmesi seçeneği de olacak şekilde giderilecek. Yani devlet vatandaşıyla helalleşecek. Açık yaralar kapatılacak. Herkesin hayatını eşit haklarla ve özgürce yaşayabileceği bir Türkiye olacak." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Sorulamayacak Sorular Kanunu" çıkaracaklarını belirterek, "Örneğin kamu ve özel sektör işe alımlarında her türden ayrımcılığın önüne geçilecek. İşveren tarafından sorulamayacak ve bireyin beyan etmek zorunda olmadığı unsurlar bu kanunda net bir şekilde tanımlanacak. Soranlar, 'kanuna aykırı hareket ettikleri' gerekçesiyle cezalandırılacak. Basit bir örnek vereyim, kadınlara evlilik ya da doğum planları sorulmayacak." ifadesini kullandı.

Beşinci olarak da "Bilgiye erişim ilkeleri özgürlükler bağlamında netleştirilecek." diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaş denetimi mekanizması tesis edilecek. Yani vatandaşın devleti denetleme özgürlüğü uygulamaya konulacak. Devlet sırrı kavramı evrensel kriterlere uygun olacak. Devlet sırrı kapsamına giren konular dışında bilgiye erişimin önündeki tüm engeller kaldırılacak. Kamusal bilgiye açık erişim ilkesi doğrultusunda bağımsız medya kurumlarının yanı sıra kamuoyuna da resmi kayıtlara erişim hakkı verilecek.

Altı, adil devlet, yurttaşların hak ve özgürlüklerini kısıtlamayacak. Yasalar ve diğer tüm düzenlemeler herhangi bir vatandaşın kimlik, etnik köken, din, engellilik, cinsel yönelim veya yaş özellikleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmeyecek şekilde hayata geçirilecek. Şimdi troller bunun üstünden yürümeye çalışacaklar. Varsın yürüsünler, aynen öyle yapacağız. Adil bir devlet evlatlarını ayırmaz."

Kılıçdaroğlu, kolaylık başlıklarının üçüncüsünü tamamladıklarını belirterek, "Başaracağız sevgili halkım, bu zincirleri kıracağız. Geçmişin yaralarını kapatmayı başaracağız. Vallahi de başaracağız, billahi de başaracağız. Göreceksiniz. Çocuklarınız sizin yaşadıklarınızı yaşamayacak bu ülkede Allah hepimize böyle güzel bir Türkiye nasip etsin." değerlendirmesinde bulundu.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Togo Cumhuriyeti, Özgürlük, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, partisinin iktidara gelmesi durumunda atacağı 'özgürlük adımları'nı açıkladı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, partisinin iktidara gelmesi durumunda atacağı "özgürlük adımları"nı açıkladı Açıklaması - Son Dakika
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