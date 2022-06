Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda dikkat çeken ifadeler kullandı: Erdoğan perişan vaziyette galiba, maaşına yüzde 40 zam istemiş

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasının bir kısmını sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istemiş, güya ücretli rolü oynuyor" notu ile paylaştığı videoda dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BU ROLLERİ BIRAKSIN"

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: "Erdoğan perişan vaziyette galiba. Geçinemiyor herhalde öyle anlaşılıyor. Maaşına yüzde 40.4 oranında zam istemiş. Şunu söylemek istiyor. 'O kadar çok zam geldi ki fiyatlara, ben de etkilendim, benim de maaşıma zam olması lazım. Asgari ücretliye vereceğiz ama biraz bana da olması lazım. Benim durumum da iyi değil' deyip, yüzde 40.4 zam geliyor. Erdoğan; ücretli rolü oynuyor. Bu rolleri falan bıraksın."

"BEN SEYRETMEM, O PARAYI GERİ ALACAĞIM"

"Amerikalara nasıl milyon dolarlar transfer ettiklerini biliyoruz." diyen Kılçdaroğlu, " Manhattan'da nasıl gökdelenler inşa ettiklerini biliyoruz. Muhammed Ali Clay'in çiftliğini nasıl aldıklarını biliyoruz. Biz bunların tamamını biliyoruz. Bu millete sözümdür. Bu milletten çalınan her kuruşu geri alıp bu millete geri vereceğim tekrar. Her kuruşu. Bu milletin alın terinden tüyü bitmemiş yetimin hakkını alacaksın. Gökdelenler yapacaksın, çiftlikler alacaksın, Kılıçdaroğlu seyredecek, yemezler efendim, ben seyretmem. Ben o parayı alacağım. Getireceğim, kendi ülkemin Hazine'sine koyacağım." ifadelerini kullandı.