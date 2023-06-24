Kılıçdaroğlu, Rusya'daki darbe girişimini SADAT'a bağladı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Rusya'daki darbe girişimini SADAT'a bağladı

Kılıçdaroğlu, Rusya'daki darbe girişimini SADAT'a bağladı

24.06.2023 18:36

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'da paralı askeri grubu Wagner'in darbe girişimine değinerek SADAT'a dikkat çekti. Kılıçdaroğlu açıklamasında, 'SADAT konusunda Saray hükümetini defalarca uyardım. Yetmedi kapılarına dayandım. Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmak; dilini, bayrağını, anayasasını değiştirmek istediklerini söyledim' dedi. Ayrıca, 'Rusya'da olanlar, umarım ders olur. Çünkü Rusya'nın Wagner'i, Türkiye'nin SADAT'ıdır. Buradan bir kez daha ilan ediyorum, halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz' ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Rusya'da paralı askeri grubu Wagner'in darbe girişimine değinen Kılıçdaroğlu, SADAT'a dikkat çekti.

"DEFALARCA UYARDIM, KAPILARINA DAYANDIM"

Kılıçdaroğlu açıklamasında "SADAT konusunda Saray hükümetini defalarca uyardım. Yetmedi kapılarına dayandım. Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmak; dilini, bayrağını, anayasasını değiştirmek istediklerini söyledim" dedi.

"RUSYA'DA OLANLAR UMARIM DERS OLUR"

Açıklamasının devamında Rusya'da olanlardan ders alınması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Şimdi Rusya'da olanlar, umarım ders olur. Çünkü Rusya'nın Wagner'i, Türkiye'nin SADAT'ıdır. Buradan bir kez daha ilan ediyorum, halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;

Rusya'daki darbe girişimini yorumlayan Kılıçdaroğlu, olayı SADAT'a bağladı
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Kemal Kılıçdaroğlu, SADAT, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Rusya'daki darbe girişimini SADAT'a bağladı - Son Dakika


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