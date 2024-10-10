Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun

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CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Gülşah Durbay hakkındaki yasak aşk iddialarına ilişkin konuştu. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan Kılıçdaroğlu "Bir adam bunu dillendiriyorsa… 'Bunu yapıyorsan ve bildiklerini açıklamıyorsan sen şeref yoksunusun' demek lazım. Bu tür iftiralar doğru değil" ifadelerini kullandı.

10.10.2024 21:41  Güncelleme: 22:11
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında yasak aşk iddiası ortaya atılmıştı.

ÖZEL VE DURBAY'DAN ART ARDA AÇIKLAMALAR

İddiayla ilgili açıklama yapan Durbay, Özel ile ilişkisi olduğu ve kürtaj yaptırdığı iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı. Özel ise "Partili olmadığı halde bir yerden yüz bulup fırsat yakalayanlar kendine mevki makam bulanlar alnınızı karışlamazsam namerdim! Ne feda edecek Gülşah'ımız, ne sizden korkacak Özgür Özel var. Cürümünüz kadar yer yakarsınız. Atatürk'e verdiğim söz olmasa lanet olsun deyip başka bir şey yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU: BEN BU TÜR OLAYLARA HİÇ İTİBAR ETMEDİM

Yasak aşk iddiaları üzerine katıldığı Sözcü TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Bu dedikodu ve magazinin siyasette kullanılması kadar yanlış bir şey yok. Ben hayatım boyunca iktidar kanadı da dahil bu tür olayların hiçbirisine itibar etmedim ve asla dillendirmedim. Bu konuda çok duyarlıyım. Bu tür olaylar söylendiği andan itibaren derhal dava açılması lazım.

"SOYLU GİBİ BİR ADAM BUNU DİLLENDİRİYORSA..."

Bunu Savcı Sayan ilk dillendirenlerden birisi, Gökçen Enç birisi… Süleyman Soylu bunları dile getirdi. Ben de siyasetçiyim, eleştirilebiliriz ama iftira veya hakaret olduğu zaman hemen avukat arkadaşıma 'dava aç' derim. Süleyman Soylu gibi bir adam bunu dillendiriyorsa… 'Bunu yapıyorsan ve bildiklerini açıklamıyorsan sen şeref yoksunusun' demek lazım. Baştan kesmek lazım. Belediye başkanı benim evladım, CHP Gençlik Kolları'ndan gelme. Bu tür iftiralar doğru değil. Zamanında müdahale edilseydi ve dava açılsaydı bunlar olmazdı. İftira kadar kötü bir şey yoktur" dedi.

Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu\'yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun - Son Dakika

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