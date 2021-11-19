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Kılıçdaroğlu ve Akşener'in ardından bir çağrı da Demirtaş'tan geldi: Tek bir çıkış yolu var, o da erken seçim - Son Dakika

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in ardından bir çağrı da Demirtaş'tan geldi: Tek bir çıkış yolu var, o da erken seçim

19.11.2021 21:18
Kılıçdaroğlu ve Akşener'in ardından bir çağrı da Demirtaş'tan geldi: Tek bir çıkış yolu var, o da erken seçim

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener'in erken seçim çağrılarından sonra başka bir çıkış da 5 yıldır tutuklu olan Selahattin Demirtaş'tan geldi. Twitter'da "Seçim Hemen Şimdi" etiketi açan Demirtaş, "Sadece tek bir çıkış yolu var, o da erken seçim. Türkiye yoksul bir ülke değil. Sadece, çok kötü yönetiliyor. Neyse ki gidişatı düzeltmek elinizde. Yapacağınız en acil şey seçim istemek ve ülkeyi satanlara derslerini sandıkta vermek." ifadelerini kullandı.

Edirne Cezaevi'nde 5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medyada hesabı Twitter'dan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HÜKÜMET TL'NİN DEĞERİNİ BİLEREK DÜŞÜRÜYOR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ardından bir erken seçim çağrısı da Selahattin Demirtaş'tan geldi. Demirtaş, "Ülkenin yer altı ve yer üstü zenginliklerini; işçilerin, çiftçilerin alın terini yabancılar bedava alabilsinler diye, Hükümet TL'nin değerini bilerek düşürüyor. Amaçları ülkeye biraz döviz girmesini sağlamak. Bunun adı vatanı satmaktır ve bunu Türk milliyetçileri yapıyor. Öte yandan milyonlarca vatandaş ucuz ekmek kuyruklarında saatlerce bekleyecek kadar yoksulluk içinde. Oysa asgari ücret alan bir Almanya vatandaşı, istese bir halk ekmek büfesini komple satın alabilir." dedi.

"TEK BİR ÇIKIŞ YOLU VAR"

Twitter'da "Seçim Hemen Şimdi" etiketi açan Demirtaş, "Türkiye toplumu bu durumu hak edecek ne yapmış olabilir, son seçimde çoğunlukla yanlış kişiye oy vermenin dışında? Ne yazık ki halkın durumu çok kötü ve yoksulluk, her geçen gün sefalete dönüşüyor. Sadece tek bir çıkış yolu var, o da erken seçim. Türkiye yoksul bir ülke değil. Sadece, çok kötü yönetiliyor. Neyse ki gidişatı düzeltmek elinizde. Yapacağınız en acil şey seçim istemek ve ülkeyi satanlara derslerini sandıkta vermek. Sonrasında, işlerin ne kadar hızlı düzeldiğini görünce çok şaşıracaksınız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in ardından bir çağrı da Demirtaş'tan geldi: Tek bir çıkış yolu var, o da erken seçim

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu ve Akşener'in ardından bir çağrı da Demirtaş'tan geldi: Tek bir çıkış yolu var, o da erken seçim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu ve Akşener'in ardından bir çağrı da Demirtaş'tan geldi: Tek bir çıkış yolu var, o da erken seçim - Son Dakika
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