Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'li Bülent Turan'dan ilk tepki - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüştü. İki lider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a erken seçim çağrısında bulundu.

"BİR AN ÖNCE SEÇİME GİDİN"

Kılıçdaroğlu erken seçim çağrısında, "Açık ve net çağrımızı yapıyoruz: Ülkeyi yönetemiyorsunuz, daha fazla savurmayın. Bir an önce seçime gidelim. Yeni bir hükümet gelsin, doğru dürüst bu ülke yönetilsin" dedi. Akşener de "Artık yolun sonu görünmüştür. Bütün bunların ortadan kalkmasının yolu, seçimin yapılması ve milletimizin kimi tercih ediyorsa ona saygı duyulması lazım" diye konuştu.

"SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILACAKTIR"

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in açıklamalarının ardından "erken seçim" çağrısına ilk yorum AK Parti, Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Türkiye'nin erken seçim gündeminin olmadığını ifade eden Turan, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i etiketlediği gönderide şu ifadeleri kaydetti: "Türkiye'nin #ErkenSeçim gibi bir gündemi yok. Seçimler zamanında yapılacaktır! Türkiye, size rağmen, önündeki tüm engelleri aşma iradesine ve kararlılığına sahiptir. Bu gündeminizin hiç kimseye faydası yok."