Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun Bahçede Gezintisi Görüntülendi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun Bahçede Gezintisi Görüntülendi

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun Bahçede Gezintisi Görüntülendi

14.06.2023 21:09

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak girdiği seçimlerden mağlubiyetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları yükseldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar eserken iki lider bir görüşme daha gerçekleştirdi. Görüşme sonrası bahçede gezintiye çıkan ikili, golf oynayan vatandaşlarla sohbet etti. Görüntülerde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun samimi olduğu görüldü.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak girdiği seçimlerden mağlubiyetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları yükseldi. 28 Mayıs'ın hemen ardından değişim mesajı vermeye başlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar eserken iki lider bir görüşme daha gerçekleştirdi.

BAHÇE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'ndeki görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmede nelerin konuşulduğu merak konusu olurken, iki liderin Ahlatlıbel bahçesindeki görüntüleri ortaya çıktı. Fox TV'den Gülşen İnce'nin haberine göre, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu görüşmenin ardından bahçede gezintiye çıktı. İkili, yürüyüş esnasında yan tarafta golf oynayan vatandaşlarla sohbet etti.

"BİR ÖN KARAR VERDİK"

Vatandaşlar iki lideri golf oynamaya davet etti. Kılıçdaroğlu kuralları bilmediğini söylerken İmamoğlu'nun, "Neyse bir ön karar verdik. Genel Başkanımız eşlik edebilir size" demesi dikkat çekti.

"GENEL BAŞKANIM YAPTI, BEN DE ONUN İÇİN YAPTIM DERİM"

Vatandaş ise İmamoğlu'na "Siz yaparsanız başkanım demediklerini bırakmazlar gizli oynayın bence" dedi. İmamoğlu da Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek "Genel Başkanım başlasın ne yapayım derim. Genel Başkanım yaptı, ben de onun için yaptım derim" yanıtını verdi.

İZLEYENLERİ GÜLDÜRDÜ

Görüntülerde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun samimi olduğu görüldü. İmamoğlu'nun vatandaşlarla diyaloğu sırasında verdiği cevaplar izleyenleri güldürdü.

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