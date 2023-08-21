Kılıçdaroğlu: Veteriner hekimlerin sorunlarına çözüm için adımlar atılmalı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Veteriner hekimlerin sorunlarına çözüm için adımlar atılmalı

Son Güncelleme: 21.08.2023 19:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayvan sağlığının korunması, tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği ve gıda güvenliği için vazgeçilmez olan veteriner hekimlerin sorunlarının çözülmesi için derhal etkili adımlar atılması gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, veteriner hekimlerin özlük haklarından sağlıkta şiddet yasasına kadar birçok haktan yoksun bırakıldığını ve bu durumun tarım ve hayvancılığın geleceği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, veteriner hekimlerin seslerini duyurmak için meydanlara inenlerin yanlarında olduklarını ve sorunların çözümü için takipçi olacaklarını belirtti.

Şiddete karşı 1 günlük iş bırakma eylemi yapan veterinerlerin sorunlarını gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Veteriner hekimlerimiz, sağlık alanında çalışıyor olmalarına rağmen, özlük haklarından sağlıkta şiddet yasasına kadar birçok haktan yoksun bırakılmaktadır. Meydanlara inen veteriner hekimlerimizin daima yanlarında olduğumuzu, yaşadıkları sorunların çözümü için takipçisi olacağımızı belirtiyor, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Veteriner hekime şiddette hayır" ifadelerini kullandı.

VETERİNER HEKİMLERDEN İŞ BIRAKMA EYLEMİ

Veteriner hekimler, bugün, Türkiye'nin dört bir yanında, şiddete karşı bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.Veteriner hekimlerin eylemlerine destek veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"VETERİNERLER BİRÇOK HAKTAN YOKSUN BIRAKILMAKTADIR"

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Hayvan sağlığının korunması, tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği ve gıda güvenliği için önemli rol üstlenen veteriner hekimlerimiz, sağlık alanında çalışıyor olmalarına rağmen, özlük haklarından sağlıkta şiddet yasasına kadar birçok haktan yoksun bırakılmaktadır. Saray iktidarının birçok alanda olduğu gibi, tarım ve hayvancılık politikalarındaki eksiklikleri ve ihmalleri, veteriner hekimlerimizin maruz kaldığı sorunlar; ülkemizde tarım ve hayvancılığın geleceği için daha da ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

"DERHAL ETKİLİ ADIMLAR ATILMALIDIR"

Hayvan sağlığının korunması, tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği ve gıda güvenliği için vazgeçilmez olan veteriner hekimlerimizin sorunlarını çözmek için derhal etkili adımlar atılmalıdır. Seslerini duyurmak için bugün meydanlara inen veteriner hekimlerimizin daima yanlarında olduğumuzu, yaşadıkları sorunların çözümü için takipçisi olacağımızı belirtiyor, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Veteriner hekime şiddette hayır. Sağlıkta şiddete hayır."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Veteriner hekimlerin sorunlarına çözüm için adımlar atılmalı - Son Dakika


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