Kılıçdaroğlu, Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon programında terörist elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri tepki çeken Gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır." dedi.

Gazeteci Merdan Yanardağ, katıldığı bir televizyon yayınında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan hakkında "Tecrit edilmesi hukuka aykırı. Kendisinin serbest bırakılması gerekiyor. Kendisi çok zeki birisidir" ifadelerini kullandı. Hakkında soruşturma açılan Yanardağ tutuklandı.

KILIÇDAROĞLU: BU YANLIŞTAN DERHAL DÖNÜLMELİ

Yanardağ'ın tutuklanma kararına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi. Kılıçdaroğlu, "Ahlaki hükmünü yitiren Saray hükümeti, montajlarla algı yönetimine devam ediyor. Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL DE TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Merdan Yanardağ'ın tutuklanması kararı hukuksuzdur. Bu karar, iktidarın yargı üzerindeki vesayetini kanıtlamaktadır" dedi.