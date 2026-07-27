CHP'de Düzce krizi: Kilitli kapıyı kırıp girdiler, Özgür Özel'in fotoğraflarını yırttılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'de Düzce krizi: Kilitli kapıyı kırıp girdiler, Özgür Özel'in fotoğraflarını yırttılar

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun Düzce İl Başkanı olarak atadığı Kenan Akın, beraberindekilerle kilitli parti binasına kapıları kırarak girdi. Eski başkan Özgür Özel'in fotoğrafları yırtıldı, afişler indirilip Türk bayrağı asıldı.

DÜZCE (İHA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Düzce İl Başkanlığına atanan Kenan Akın ve beraberindeki partililer, kilitli olan il binasına kapıları kırarak girdi. Binada asılı olan eski Genel Başkan Özgür Özel'in fotoğrafları yırtıldı. Yaşananlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde alınan mutlak butlan kararının ardından yeniden Genel Başkanlık görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Düzce İl Başkanlığına Kenan Akın atandı. Eski Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki partililerin istifa edip Yeni Parti'yi kurma sürecinin ardından, yeni İl Başkanı Kenan Akın teşkilat binasını devralmak üzere partiye gitti.

Ana giriş kapılarının kilitli olması nedeniyle Akın ve beraberindekiler, kapıları kırarak içeri girdi.

Afişler kaldırılıp Türk bayrağı asıldı, Özgür Özel'in fotoğrafı yırtıldı

Binanın katlarını gezerek durum değerlendirmesi yapan heyet, teras bölümünde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun afişlerinin asılı olduğunu gördü. Afişleri indirmek için terasa yönelen Akın, buraya açılan kapının da kilitli olması üzerine omuz ve tekme atarak kapıyı kırdı. Partililerin cep telefonu kameralarınca kaydedilen o anların ardından, terastaki afişler kaldırılarak yerine Türk bayrağı asıldı. Parti binası içerisinde yer alan Özgür Özel'e ait fotoğraflar da yerlerinden sökülerek yırtıldı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de Düzce krizi: Kilitli kapıyı kırıp girdiler, Özgür Özel'in fotoğraflarını yırttılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı
Cide’de sel odunları balıkçı barınağını kapladı Cide'de sel odunları balıkçı barınağını kapladı
Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı
Trump’ın talimatı sonrası İran’dan ilk açıklama: Misillemeyi durdurduk Trump'ın talimatı sonrası İran'dan ilk açıklama: Misillemeyi durdurduk
İran’dan Ukrayna’ya tehdit: Akılsızca eylem cevapsız kalmayacak İran'dan Ukrayna'ya tehdit: Akılsızca eylem cevapsız kalmayacak

14:23
Bu kadın Putin’in kabusu oldu
Bu kadın Putin'in kabusu oldu
13:38
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu 2 gözaltı var
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu! 2 gözaltı var
13:29
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Hazırlanan tüm senaryo boşa çıktı
Filenin Sultanları'na büyük ayıp! Hazırlanan tüm senaryo boşa çıktı
13:20
Rapçi Blok3’e suikast düzenleyeceklerdi Bodrum’da yakalandılar
Rapçi Blok3'e suikast düzenleyeceklerdi! Bodrum'da yakalandılar
13:02
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
11:54
Dehşete düşüren görüntü İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 14:29:59. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'de Düzce krizi: Kilitli kapıyı kırıp girdiler, Özgür Özel'in fotoğraflarını yırttılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.