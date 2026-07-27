CHP'de Düzce krizi: Kilitli kapıyı kırıp girdiler, Özgür Özel'in fotoğraflarını yırttılar

DÜZCE (İHA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Düzce İl Başkanlığına atanan Kenan Akın ve beraberindeki partililer, kilitli olan il binasına kapıları kırarak girdi. Binada asılı olan eski Genel Başkan Özgür Özel'in fotoğrafları yırtıldı. Yaşananlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde alınan mutlak butlan kararının ardından yeniden Genel Başkanlık görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Düzce İl Başkanlığına Kenan Akın atandı. Eski Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki partililerin istifa edip Yeni Parti'yi kurma sürecinin ardından, yeni İl Başkanı Kenan Akın teşkilat binasını devralmak üzere partiye gitti.

Ana giriş kapılarının kilitli olması nedeniyle Akın ve beraberindekiler, kapıları kırarak içeri girdi.

Afişler kaldırılıp Türk bayrağı asıldı, Özgür Özel'in fotoğrafı yırtıldı

Binanın katlarını gezerek durum değerlendirmesi yapan heyet, teras bölümünde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun afişlerinin asılı olduğunu gördü. Afişleri indirmek için terasa yönelen Akın, buraya açılan kapının da kilitli olması üzerine omuz ve tekme atarak kapıyı kırdı. Partililerin cep telefonu kameralarınca kaydedilen o anların ardından, terastaki afişler kaldırılarak yerine Türk bayrağı asıldı. Parti binası içerisinde yer alan Özgür Özel'e ait fotoğraflar da yerlerinden sökülerek yırtıldı.