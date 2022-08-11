Kilis heyeti, Bakan Kirişci ile bir araya geldi

Kilis heyeti, " Musabeyli Barajı sulama kanalı ihalesi yapılmış, yapımı için talimat verilmesi, Seve Barajı sulama kanallarının yapılması, Atık su arıtmanın sulama kanallarının yapılması, Aşağı Afrin Barajının yatırım programına alınması, Tohum desteği, Kilis keçisi üretim istasyonu kurulması, Kilis'in İPART programına alınması, Kesimhane izin belgesinin onaylanması, üzüm fiyatının iyileştirilmesi" taleplerini ilettiler

Kilis protokolü, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile bir araya gelerek, yatırımları ele aldı.

Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Hüseyin Polat, Vahit Kirişci, Kilis, Politika, Son Dakika

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