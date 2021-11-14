MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı düzenlendi - Son Dakika

MHP milletvekillerinden oluşan heyet, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında, Kilis'te sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve partililerle bir araya geldi.

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, kentteki bir restoranda, Cumhur İttifakı'nın 2023 hedeflerini anlattı.

Muhalefetin, "Suriye ve Libya'da ne işimiz var?" dediğini belirten Varlı, şunları kaydetti:

"Eğer Libya ile anlaşma yapmasaydık Akdeniz'e balıkçı teknelerimizi çıkaramazdık. Şimdi Allah'a çok şükür petrol arama gemimiz dolaşıyor. Yanında fırkateynlerimiz dolaşıyor. İstediğimiz gibi Akdeniz'de cirit atıyoruz. Hem doğal kaynaklarımızı bulma gayreti içerisindeyiz hem Akdeniz'deki haklarımızı hem de Kıbrıs'ı koruyoruz. Onun için Libya ile anlaşma yaptık ama bunların aklı erecek durumda değil. Tayyip Erdoğan düşmanlığı gözlerini kör etmiş. Kalplerini mühürlemiş. Neredeyse Yunanistan Başbakanı'nın yanında duracaklar. Bu derece Tayyip Erdoğan düşmanlığını Türkiye düşmanlığına dönderiyorlar. Türkiye'nin menfaatinin lehine olan bir şeyde nasıl karşısında durabilirsiniz? En son Suriye tezkeresinde CHP 'hayır' oyu verdi. Daha önce 'evet' oyu verdiği aynı metnin yazıldığı tezkerede 'hayır' oyu verdi. Niye? ortağı HDP'yi memnun etmek için. CHP şu anda ne yazık ki HDP'lileşmiş durumda. İçimizde, içerisine HDP kaçmış bir CHP var. "

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ise MHP'nin politikalarından bahsederek, CHP'yi eleştirdi.

Atay "CHP lideri çıkıp soruyor. Selahattin Demirtaş neden içeride? Selahattin Demirtaş, 'Apo'nun heykelini dikeceğiz, Kürdistan'ı kuracağız' diyor. Hendek barikat olaylarında oraya terörist temizliğine giden polis ve askerimize, 'siz ancak kanalizasyon temizlersiniz' diyen şahsiyettir. Selahattin Demirtaş, bir teröristtir. Kardeşi halen Kandil'de PKK'nın üst düzey yöneticisidir. PKK'nın HDP ile hiçbir farkı yoktur. HDP terör örgütü ile arasına mesafe koyamamış, terör örgütünün TBMM'deki temsilcisidir." dedi.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın da konuşmasının ardından MHP Adana Milletvekili Varlı ve beraberindekiler, Devlet Bahçeli Caddesi ve Devlet Bahçeli Parkı'nın açılışına katıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk'ü de ziyaret eden MHP heyeti, daha sonra Belediye Başkanı Servet Ramazan ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret etti.

Heyet son olarak MHP il teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi.

Programa, MHP MYK üyeleri Necmi Yıldırım ile Ali Fuat Kardaş da katıldı.