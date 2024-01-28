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Kilisedeki silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı! Siyasilerden tepki yağıyor - Son Dakika
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Kilisedeki silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı! Siyasilerden tepki yağıyor

İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'nde düzenlenen ayin sırasında maskeli ve silahlı 2 kişi tarafından 1 kişi öldürüldü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıklarken; AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan saldırıya tepki geldi.

28.01.2024 - 13:31,  Güncelleme: 13:43
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Sarıyer Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne gelen maskeli 2 kişi, içeride düzenlenen ayin sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla ateş açtı. Silahlı saldırıda silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken siyasilerden art arda tepki mesajları geldi.

BAKAN TUNÇ: BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç başsavcılığın soruşturma başlattığını belirterek, "İstanbul Sarıyer'de Santa Maria kilisesinde ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir." dedi.

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA: ASLA EMELLERİNE ULAŞAMAYACAKLAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili açıklamasında, "İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kast edenler, asla emellerine ulaşamayacaktır." dedi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI: ŞİDDETLE KINIYORUM

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria kilisesinde ayin esnasında yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, menfur saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum."

Kilisedeki silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı! Siyasilerden tepki yağıyor

İMAMOĞLU: HUZUR BOZMAYA ÇALIŞANLARA İZİN VERMEYECEĞİZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde yapılan pazar ayinine yönelik silahlı saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybeden C.T'ye Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Şehrimizin inanç mekanlarına saldırarak birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz."

Kilisedeki silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı! Siyasilerden tepki yağıyor

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ise "Santa Maria Kilisesine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden kişinin ailesine başsağlığı diliyorum. Ülkemizde bu tür provokasyonlara asla müsaade edilmeyecektir. Olay her yönüyle soruşturulmakta olup, gerekli çalışmalar ilgili tüm kurumlar tarafından yürütülmektedir. Failler en yakın sürede yakalanıp adalet önünde hesap verecektir." dedi.

Kilisedeki silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı! Siyasilerden tepki yağıyor

İBB adayı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum: "Sarıyer Büyükdere Mahallemizde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesindeki ayin esnasında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Rahip Anton Bulai'i arayarak başsağlığı dileklerimi ilettim. Yüzlerce yıllık kardeşlik hukukumuzu ve bir arada yaşama irademizi hedef alan bu alçak saldırılar asla hedefine ulaşamayacak."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz,sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir şahsa yapılan silahlı saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybeden şahsın ailesine başsağlığı diliyoruz. Güvenlik güçlerimiz olayın aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir."

Kilisedeki silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı! Siyasilerden tepki yağıyor
YORUMLAR (7)
  • Mustafa POLAT: Sınavı yapan hoca, sonuçları da kendisi okur. Buna yetkide paralellik denir. Yanıtla 14 19
  • ben irfo: avrupada buyle camilere çirkin saldirilar yapan sahislara acaba ordada buyle devlet ariyormu saldiri yapanlari ? Yanıtla 9 18
  • Hüseyin Ermurat: Allahım yarabbim huzurmu kaldı gazzede keyfi çocuk öldürüyorlar ona diyecekseniz birşey deyin tastik etmiyorum ama neyse Yanıtla 7 16
  • Bulent Cebeci: Yaptıranları anlamak için zeki olmaya gerek yok Yanıtla 4 11
  • Bulent Cebeci: Fatih cami imamına olduğu gibi bunu da yaptıranlar aynı adres... Yanıtla 3 9
  • Ali Kublay: Bu gün Gazze'de kaç çocuk acımasızca öldürüldü kimsenin umrundami Yanıtla 2 7
  • Diyaaddin Tuncer: Gazzede sadece Müslüman cocuklar değil, hristiyan çocuklarda öldürülüyor 1 1

Ekrem İmamoğlu, Yılmaz Tunç, Ömer Çelik, Sarıyer, Güvenlik, Gündem, Son Dakika

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