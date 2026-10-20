Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, TÜRKPA 15. Genel Kurul konuklarını kabul etti - Son Dakika
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, TÜRKPA 15. Genel Kurul konuklarını kabul etti

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, TÜRKPA 15. Genel Kurul konuklarını kabul etti
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, TÜRKPA 15. Genel Kurul için Bişkek'e gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve diğer parlamento başkanlarını kabul etti. Caparov, Türk devletleriyle iş birliğini güçlendirmenin dış politikanın öncelikli alanlarından biri olduğunu söyledi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Intımak Ordo Sarayı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Kurultay Başkanı Aybek Dadebay, Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve TÜRKPA Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan ile bir araya geldi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk Devletler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15. Genel Kurul toplantısına katılmak üzere başkent Bişkek'e gelen parlamento başkanlarını kabul etti. Cumhurbaşkanı Caparov Intımak Ordo Sarayı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Kurultay Başkanı Aybek Dadebay, Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve TÜRKPA Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Kırgızistan Meclis Başkanı Marlen Mamataliyev de hazır bulundu.

"Türk devletleriyle iş birliğini güçlendirmek Kırgızistan dış politikasının öncelikli alanlarından biridir"

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Caparov görüşmede yaptığı konuşmada, buluşmanın kardeş ülkeler arasındaki dostluk ve karşılıklı güvenin somut bir göstergesi olduğunu belirtti. Kırgızistan Cumhurbaşkanı, "Türk devletleriyle iş birliğini güçlendirmek, Kırgızistan dış politikasının öncelikli alanlarından biridir. Ortak dilimiz, dinimiz ve kültürümüz, halklarımızı birleştiren değerli bir mirastır. Dolayısıyla ortak mirasımızı somut iş birliğiyle güçlendirmeliyiz. Bu doğrultuda parlamenter diplomasi, deneyim paylaşımında ve ortak girişimlerin ilerletilmesinde özel bir yere sahiptir" dedi.

Kırgızistan'ın TÜRKPA çerçevesindeki iş birliğini güçlendirmeye önem verdiğini vurgulayan Caparov, "Asamblenin faaliyetleri, kardeş halklarımız arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesine hizmet etmelidir. Bu, ticaret, ekonomi, enerji, ulaştırma, dijitalleşme, insani ilişkiler ve diğer alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesine fırsat sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Ülkelerimizin yakınlaşması yalnızca ulaştırma ve ticaretle sınırlı kalmayacak"

Uluslararası ulaştırma koridorlarının ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını belirten Sadır Caparov, "Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu, transit imkanlarımızı artırarak Orta Asya'dan Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya yönelik taşımacılığın geliştirilmesinin önünü açacaktır. Ülkelerimizin yakınlaşması yalnızca ulaştırma ve ticaretle sınırlı kalmayacak; eğitim, bilim, kültür ve gençler arasındaki ilişkiler de halklarımız arasındaki karşılıklı anlayışı derinleştirecektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Numan KurtulmuşKırgızistanParlamentoDiplomasiPolitikaDünyaSon Dakika

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