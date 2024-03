Kırıkkale Belediye Başkanlığı Seçimini CHP Adayı Ahmet Önal Kazandı

Politika

Kırıkkale Belediye Başkanlığını resmi olmaya sonuçlara göre, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Ahmet Önal kazandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Ahmet Önal, resmi olmaya sonuçlara göre seçimi kazanmasının ardından Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitap etti. 41 yıldır Kırıkkale'de yaşadığını belirten Önal, her daim vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

"Artık sorunları çözmek için buradayım"

Kırıkkale'nin her sorununu bildiğini ifade eden Önal, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu kentte doğdum, bu kentte büyüdüm. Bu kentte okudum. Ekmeğimi bu kentte kazandım. Siyasete bu kentte girdim. Sizlerle beraber olmanın mutluluğunu görüyorum. Her gün sizinler beraber olmaya çalıştım. Acı gününüzde, tatlı gününüzde, çarşıda, pazarda, sokakta, her yerde yanınızda olmaya çalıştım. Sorunlarınızı anlatmaya çalıştım. Problemlerinizi Ankara'ya taşıdım. Sesiniz, nefesiniz olmaya çalıştım. Artık sorunları çözmek için buradayım. Kırıkkale'nin her sorununu biliyorum. Kırıkkale'nin her sokağını biliyorum. Her mahallesini biliyorum. Kırıkkale'de yaşayan herkesi tanıyorum."

"Herkese saygı duydum"

Kırıkkale'nin kazandığını belirten Önal, "Değerli hemşerilerim; kucaklaşmaya geliyoruz. Kaynaşmaya geliyoruz. Birleşmeye geliyoruz. Hep yapıcı olmaya çalıştım. Hep birleştirmeye çalıştım. Asla kimse hakkında kötü bir şey söylemedim. Herkese saygı duydum. Bu kentte aday olan herkese saygı duydum. Siyaset yapan herkese saygı duydum. Her siyasi partiye saygı duydum. Tüm adaylara başarılar diledim. Kimseyi ötekileştirmedim. Kimseyle kavga etmedim. Bugün kaybeden yoktur. Bugün Kırıkkale kazanmıştır. Bu sonuç herkes için kazanmış olmaktır" diye konuştu.

Önal, siyasi görüşü fark etmeksizin vatandaşların her daim yanında olacağını aktardı. - KIRIKKALE