Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı Ahi Stadyumu'nda gösterilerle kutlandı - Son Dakika
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Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı Ahi Stadyumu'nda gösterilerle kutlandı

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Kırşehir\'de Cumhuriyet Bayramı\'nın 103. yılı Ahi Stadyumu\'nda gösterilerle kutlandı
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Kırşehir\'de Cumhuriyet Bayramı\'nın 103. yılı Ahi Stadyumu\'nda gösterilerle kutlandı
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Kırşehir'de Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü Ahi Stadyumu'nda düzenlenen törenle kutlandı. Jandarma birliklerinin gösterileri ve geçit töreni ilgiyle izlenirken, kısa süreli yağış sırasında öğretmenler öğrencileri şemsiye altında tuttu.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Ahi Stadyumu'nda gerçekleştirilen törende jandarma birliklerinin gösterileri ve geçit töreni vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Valiliği'nde tebrikleri kabul etti. Ardından Ahi Stadyumu'nda düzenlenen törene geçildi. Törende jandarma askeri birliklerinin gösterileri ve geçit töreni izleyenlerden ilgi gördü. Program sırasında kısa süreli yağış etkili olurken, öğretmenlerin öğrencileri yağmurdan korumak amacıyla üzerlerine şemsiye tuttuğu görüldü. Törende konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek; cumhuriyet'in ilanının Türk Milleti'nin bağımsızlık mücadelesindeki önemine değindi. Vali Demiryürek; "Cumhuriyetimizin varisi Türk Milleti'nin kahraman evladı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Milli Mücadele'yi sevk ve idare eden Gazi Meclis'in mensuplarını şükranla anıyorum. Atatürk'ün önderliğinde kazanılan zaferin ardından 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edilmiştir" dedi.

Kutlama programı, stadyumda gerçekleştirilen tören ve gösterilerle devam etti.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıJandarmaPolitikaKırşehirGüncelSon Dakika

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