KKTC Başbakanı Üstel, Girne'deki faciada görev alan TCG Alemdar'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KKTC Başbakanı Üstel, Girne'deki faciada görev alan TCG Alemdar'da incelemelerde bulundu

KKTC Başbakanı Üstel, Girne\'deki faciada görev alan TCG Alemdar\'da incelemelerde bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından süren arama-kurtarma çalışmalarında görev alan TCG Alemdar'ı ziyaret etti. Üstel, Tümamiral Küçükatay'dan bilgi alırken kendisine Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu eşlik etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından kayıplara ulaşmak amacıyla yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında görev alan Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Alemdar'ı ziyaret ederek faaliyetleri yerinde inceledi.

KKTC'nin Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi faciası sonrası arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, çalışmalarda görev alan Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Alemdar'ı ziyarete ederek arama kurtarma faaliyetlerini yerinde inceledi.

Üstel ve beraberindeki heyet, Girne açıklarında devam eden arama-kurtarma faaliyetlerine ilişkin Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay'dan bilgi aldı. Üstel, arama-kurtarma faaliyetlerinin son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

KKTC Başbakanı Üstel'e ziyarette, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu eşlik etti.

Kaynak: İHA

Başbakan Yardımcısı, Fikri Ataoğlu, Ünal Üstel, Politika, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC Başbakanı Üstel, Girne'deki faciada görev alan TCG Alemdar'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
1 aydır aracını çalıştırmıyor Astığı yazıyı görenler “Helal olsun“ demekten kendini alamıyor 1 aydır aracını çalıştırmıyor! Astığı yazıyı görenler "Helal olsun" demekten kendini alamıyor
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor

19:14
Nereden nereye Kulüpsüz kalan Icardi’yi görenler şaşırdı
Nereden nereye! Kulüpsüz kalan Icardi'yi görenler şaşırdı
19:02
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı Aylık gelirini de açıkladı
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini de açıkladı
18:25
Rusya: Almanya’nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
18:22
Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
17:45
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz
16:13
İran’dan ABD’ye peş peşe saldırılar Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu
İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 19:51:14. #7.13#
SON DAKİKA: KKTC Başbakanı Üstel, Girne'deki faciada görev alan TCG Alemdar'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement