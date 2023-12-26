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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denizli'ye ziyaret gerçekleştirerek Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile bir araya geldi. Başkan Zolan, KKTC'nin haklı davasında her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan\'ı ziyaret etti
26.12.2023 - 14:13,
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar'ı Denizli'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Zolan, KKTC'nin haklı davasında her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Denizli'ye bir dizi ziyaret ve program için gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ile beraberindekiler eşlik etti. Başkan Zolan belediye binası önünde karşıladığı Cumhurbaşkanı Tatar'a Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda sergilenen ünlü Yatağan palası, Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından oluşan eserleri ve Denizli Sancağını anlattı. 15 Mayıs 1919'da Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Denizli Sancağı ile ilk direnişi başlattığından bahseden Başkan Zolan, Denizli'nin düşman işgaline uğramadığını kaydederek sancağın 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde de meydanlarda dalgalandığını ifade etti. Başkan Zolan daha sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Denizli Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını anlattı.

"Kıbrıs bizim için vatan toprağı"

Başkan Zolan ziyarette yaptığı konuşmada KKTC'yi vatan toprağı olarak gördüklerini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Tatar'ı Denizli'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. Denizli'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini anlatarak şehre yakışır bir belediyecilik anlayışı ile çalıştıklarını kaydeden Başkan Zolan, bu anlamda altyapı başta olmak üzere üstyapı, parklar, spor tesisleri, kültür merkezleri gibi ihtiyaç olan sayısız yatırım yaptıklarını belirtti. Denizlili hemşehrilerinin güven ve destekleri ile kenti daha ileri ve güzele taşımak için gayret ettiklerini kaydeden Başkan Osman Zolan, KKTC'nin haklı davasında her zaman yanlarında olduklarını vurguladı

Cam horoz hatırası

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, Kıbrıs meselesinin tarihi sürecini anlatarak, Türkiye ile et ve tırnak gibi köklü bağlara sahip olduklarını söyledi. Birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye ile ortak hareket ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ev sahipliğinden ve hizmetlerinden dolayı Başkan Zolan'a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Tatar, "Sizlerin bizlere göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve alakaya bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tüm Denizli halkına bir kez daha minnetlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi Şeref Defterini imzaladı. Ziyaretin sonunda Cumhurbaşkanı Tatar, Başkan Zolan ile birlikte 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bulunan cam horoz heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Denizli, Kıbrıs, Tatar, Diplomasi, Politika, Son Dakika

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