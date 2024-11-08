KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun'da Canik Belediye Başkanı Sandıkçı'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun'da Canik Belediye Başkanı Sandıkçı'yı Ziyaret Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun\'da Canik Belediye Başkanı Sandıkçı\'yı Ziyaret Etti

Samsun'un Canik Belediyesi'ni ziyaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başkan İbrahim Sandıkçı ile ilçeye kazandırılan yatırımlar ve projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Tatar, Sandıkçı'yı KKTC'ye davet etti.

08.11.2024 15:36  Güncelleme: 15:38
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SAMSUN (İHA) – Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ağırladı.

Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi'ni ziyaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ilçeye kazandırdıkları yatırımlar ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ziyarette Cumhurbaşkanı Tatar, Başkan İbrahim Sandıkçı'yı KKTC'ye davet etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ilçede ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Sandıkçı, "KKTC Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'ı ilçemizde ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduk. KKTC Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'a şehrimize ve ilçemize hoş geldiniz diyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Başkan İbrahim Sandıkçı, ziyaret anısına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a hediye takdiminde bulundu.

Ziyarete Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, protokol üyeleri ve gaziler de katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun'da Canik Belediye Başkanı Sandıkçı'yı Ziyaret Etti - Son Dakika

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