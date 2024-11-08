KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun'u Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun'u Ziyaret Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun\'u Ziyaret Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı ziyaret ederek iki bölge arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette ekonomik, kültürel ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik projeler üzerinde duruldu.

08.11.2024 15:26  Güncelleme: 15:28
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Bir dizi etkinlik için Samsun'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ziyaret etti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri bizleri çok memnun etti ve onurlandırdı. Kendilerini Samsun'da ağırlamaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi etkinlik ve temaslarda bulunmak üzere Samsun'a ziyaret gerçekleştirdi. Tatar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ziyaret ederek iki bölge arasındaki iş birliği ve dostane ilişkilerin güçlendirilmesi noktasında fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede Samsun ile KKTC arasındaki ekonomik, kültürel ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi için çeşitli konular ele alındı. Hem Samsun'un hem de KKTC'nin sahip olduğu potansiyeller doğrultusunda karşılıklı değer katacak projelerin hayata geçirilmesi vurgulandı.

Başkan Halit Doğan, ziyaret sırasında Samsun'un tarihi, kültürel zenginlikleri hakkında şehirde gerçekleştirilen son yenilikler ve gelişmeler hakkında Cumhurbaşkanı Tatar'a bilgiler sundu. Ziyarette, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyete Samsun Valisi Orhan Tavlı, gaziler, il protokolü ve diğer yetkililer de eşlik etti.

"Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri bizleri çok memnun etti"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Samsun'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Kıbrıs, Türkiye için her zaman "yavru vatan" olmuş, bizler de Türkiye olarak Kıbrıs'a karşı her zaman 'ana vatan' olmanın gururunu taşıyoruz. Bu kardeşlik yıllar içinde çok önemli bir kültürel ve tarihi bağa dönüştü ve her geçen gün daha da güçlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri bizleri çok memnun etti ve onurlandırdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Samsun'umuzun tarihi ve kültürel bağları her geçen gün güçleniyor. Bu tür ziyaretler karşılıklı anlayış ve iş birliğini daha da ileriye taşıyacaktır. Hep birlikte güzel projelere imza atacağımıza inanıyoruz. Bu güzel ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'a, kıymetli heyetine ve tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına şükranlarımı sunuyor, kendilerini Samsun'da ağırlamaktan dolayı bir kez daha onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Başkan Doğan, Cumhurbaşkanı Tatar'a isminin yazılı olduğu 55 numaralı Samsunspor forması da hediye etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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