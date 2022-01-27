Üye Girişi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Biz direnmeye devam edeceğiz yeter ki Türkiye arkamızda dursun"- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a 'Fahri Doktora'... - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Biz direnmeye devam edeceğiz yeter ki Türkiye arkamızda dursun"- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a 'Fahri Doktora'...

27.01.2022 19:00

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Biz direnmeye devam edeceğiz yeter ki Türkiye arkamızda dursun" KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a 'Fahri Doktora' diploması verildi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Kayseri Üniversitesi tarafından fahri doktora belgesi verildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Biz direnmeye devam edeceğiz yeter ki Türkiye arkamızda dursun"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a 'Fahri Doktora' diploması verildi

KAYSERİ - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Kayseri Üniversitesi tarafından fahri doktora belgesi verildi.

KAYÜ Konferans Salonu'nda düzenlenen diploma törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Rektör Karamustafa, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a katılımlarından dolayı teşekkür ederek, fahri doktora belgesini içeren senato kararını okudu. Daha sonra Rektör Karamustafa tarafından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a cübbesi giydirilerek, diploması takdim edildi.

Diplomayı aldıktan sonra 'Mavi Vatan'da KKTC'nin Rölü' konulu konferansta konuşan Ersin Tatar, "1700'lerden sonra Rum ve Yunanlar Kıbrıs'ta Türklerden daha fazla bir nüfus oluşturdular. İngiliz sömürge yönetiminde papazlar, Hristiyanlar ve kilise bir an evvel İngiltere'nin Kıbrıs'tan ayrılmasını ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını talep ederler. Kıbrıslı Türklere yönerlik saldırılar gittikçe artar. İngiltere de bu durumda tarafsız durmaya çalışır çünkü 1907 yılında o zamanın İngiltere Başbakanı Kıbrıs ziyaretinde "Bizim Osmanlı ile bir anlaşmamız var. Biz burada geçici bir noktada ve burada yaşayan halkın huzuru ve selameti için olan bir yönetim anlayışı ile söz vererek buraya geldik. Nasıl olacak da İngiltere şimdi adadan ayrılacak ve Yunanistan'a terk edecek? Söz konusu olamaz" şeklinde açıklaması vardır. Kıbrıs Türk Halkı bağımsızlığına ve hürriyetine kavuştu çünkü Türkiye Cumhuriyeti 15 Temmuz 1974 tarihinde Yunanistan'daki Cunta askeri idareyle Güney Kıbrıs'taki bir takım teröristler oradaki siyasi otoriteyi deviriyorlar. Otoritenin planı yavaş yavaş Kıbrıs'ı bir Rum Cumhuriyeti yapmak ama bunlar derhal olmasını istiyor ve o gece Kıbrıs Helen Cumhuriyetini ilan ettiler. Türkiye orada bizlerin çağrısı üzerine 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs'a askerini gönderdi. 1983'ten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile artık Kıbrıs'taki haklarımız, hukukumuz, barış ve huzurun teminatı ve bütün bunların temelleri o şekilde atılmış oluyor. Dolayısıyla bu coğrafyada, Doğu Akdeniz'de, sürdürülen bu mücadelede Türkiye, Anadolu ve bizim milletimizin çıkarları ve milli beklentileri de bir bakıma yerine getirilmiş olur. Türkiye o günden bu güne güvenliği için de önem arz eden Kıbrıs'ta söz sahibidir" dedi.

Tatar, Türkiye arkalarında olduğu sürece direnmeye devam edeceklerini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bir anlaşma ile Türkiye'nin Kıbrıs üzerindeki garantörlüğünü geri almasını ve oradaki Türkleri hiçe saymak istiyorlar. Doğu Akdeniz'deki bütün hakimiyetimizi, haklarımızı ve hukukumuzu kaybetme noktasında dayatma ve empoze istiyorlar. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla biz direnmeye devam edeceğiz. Yeter ki Türkiye bizim arkamızda dursun. Hamd olsun ki Türkiye'deki siyasette o şekilde gelişmiştir. Artık Kıbrıs'ta Türklerin ve Türkiye'nin hakkı hukuku iki devlettir. Yani yan yana yaşayan 2 ayrı egemen eşit devlet. Böyle olduğunda bizlerin de egemenliği ilelebet devam eder, bizlerin egemenliği devam ettiği sürece Türkiye Cumhuriyeti ilişkilerimizi istediğimiz gibi geliştirmeye devam ederiz."

Konuşmaların ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a KKTC ve Türkiye haritası işlemeleri hediye edildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Biz direnmeye devam edeceğiz yeter ki Türkiye arkamızda dursun - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a 'Fahri Doktora'...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Biz direnmeye devam edeceğiz yeter ki Türkiye arkamızda dursun - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a 'Fahri Doktora'...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Biz direnmeye devam edeceğiz yeter ki Türkiye arkamızda dursun - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a 'Fahri Doktora'...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Biz direnmeye devam edeceğiz yeter ki Türkiye arkamızda dursun - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a 'Fahri Doktora'...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Biz direnmeye devam edeceğiz yeter ki Türkiye arkamızda dursun - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a 'Fahri Doktora'...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Biz direnmeye devam edeceğiz yeter ki Türkiye arkamızda dursun - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a 'Fahri Doktora'...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Biz direnmeye devam edeceğiz yeter ki Türkiye arkamızda dursun - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a 'Fahri Doktora'...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Biz direnmeye devam edeceğiz yeter ki Türkiye arkamızda dursun - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a 'Fahri Doktora'...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Biz direnmeye devam edeceğiz yeter ki Türkiye arkamızda dursun - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a 'Fahri Doktora'...

YORUMLAR
500

cumhurbaşkanı, Türkiye, Kıbrıs, Tatar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Biz direnmeye devam edeceğiz yeter ki Türkiye arkamızda dursun'- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a 'Fahri Doktora'... - Son Dakika


Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmeden önce görüştüğü Fikret Orman konuştu! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmeden önce görüştüğü Fikret Orman konuştu!         
19:44
THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17
Maliyetlerin arttığını söyleyen CHP'li 11 büyükşehir belediyesi, merkezi yönetimden destek talep etti Maliyetlerin arttığını söyleyen CHP'li 11 büyükşehir belediyesi, merkezi yönetimden destek talep etti         
16:15
Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu         
15:49
7. kattan düşerek ölmüştü! Stajyer avukatın ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı 7. kattan düşerek ölmüştü! Stajyer avukatın ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı         
15:38
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti         
13:08
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den ilk sözler: Buna nasıl dayanacağım? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den ilk sözler: Buna nasıl dayanacağım?         
11:48
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08

Son Dakika Haberleri
19:43 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmeden önce görüştüğü Fikret Orman konuştu!
19:21 Son Dakika: Türkiye'de 27 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 82 bin 180 yeni vaka tespit edildi
19:21 Kuyumcu kuryesinden çaldıkları 16 kilo altını çuvalla toprağa gömdüler
19:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek zam müjdesi sonrası gözler hesaplara çevrildi! İşte kamu işçilerinin zamlı maaşları
19:03 Lokomotifin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
19:06 Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu! Hull City'nin yeni teknik direktörü tanıdık
18:03 Galatasaray'da sözleşmeleri gören Torrent'in başından aşağı kaynar sular döküldü
17:56 Komedyen Hasan Can Kaya'nın Instagram'daki takipçi sayısı 2 milyonu aştı
17:48 Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek
17:33 Gomis'in talebini duyan Galatasaraylılar artık onu istemiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 19:51:19. #1.12#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Biz direnmeye devam edeceğiz yeter ki Türkiye arkamızda dursun"- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a 'Fahri Doktora'... - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement